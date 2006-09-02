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Раздел: Фоторепортажи  
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Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото

Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. ФотоЭто социальный проект.

Создатели этого проекта пытаются помочь обездоленным жителям Киева. Ежедневно на улицах городов мы видим сотни бездомных людей - кто-то выпрашивает деньги или еду, кто-то валяется в пьяном угаре, а кто-то просто занят своим делом. Чаще всего мы просто стараемся пройти мимо, не думая об их судьбе и нуждах, ведь нам кажется, что им достаточно просто найти работу и жизнь наладится. Но не все так просто, многие стали просто заложниками обстоятельств, и жизнь на лице часто не отпускает людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Аккаунт в Инстаграме под названием «****_жизнь» начинался просто, как сборник фото обездоленных людей, а сейчас, при наличии почти 14 тысяч подписчиков, пытается им помочь.

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Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото
Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото
Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото
Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото
Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото
Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото
Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото
Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото
Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото
Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото
Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото
Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото
Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото
Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото
Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото
Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото
Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото
Киевских бездомных показали в честном фотопроекте. Фото
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 Теги: Киев, бездомные

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Сегодня, 15:46 » Автор: Анна Мартынова
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