» » Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. ФотоОна - простой человек.

Жизнь королевы Великобритании Елизаветы II - это сплошные приемы высокопоставленных гостей, дипломатические визиты, вручение наград, посвящение в рыцари, чаепития и прочее. Но иногда королева показывает, что она такая же, как и все простые люди. Например, она самостоятельно ходит по магазинам, водит машину, посещает показы мод и конные шоу, сажает деревья и даже ездит на трамвае, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы нашли 25 фотографий, которые демонстрируют, что жизнь британской королевы иногда похожа на жизнь обычного человека. Вот глянешь - просто бабушка в магазин идет. И только наличие десятков зевак и репортеров с камерами выдает в 92-летней бабуле монаршую особу. А в конце мы расскажем, как написать письмо самой королеве, и поверьте, сделать это очень просто.

Королева сама ходит за продуктами

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


Британская королева приехала в Ирландию, и одним из мест, которые она посетила, стал знаменитый «Английский рынок» в городе Корк. Произошло это в 2011 году. Это, кстати, был первый визит британских монархов в страну со времен 1911 года.

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


А вот Елизавета II с мужем посещает рыбный магазин в Сассексе, Южная Англия, октябрь 2013 года.

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


В кондитерской лавке во время своего визита в Германию, ноябрь 2004 года.

Выбирает ткани в магазине

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


В мае 2008 года Елизавета II впервые за 37 лет посетила Турцию с 4-дневным визитом. Одним из мест, которые решила посетить королева, стал шелковый рынок в городе Бурса.

Лично отвечает на письма

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


Ежедневно августейшая особа получает около 300 писем со всех уголков планеты. Ее помощники наугад выбирают несколько писем, на которые королева отвечает лично. Ответы на остальные письма пишут ее клерки. Кстати, известны десятки случаев, когда Елизавета II отвечала на письма жителей России.

Ездит на общественном транспорте

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


Королева отправляется на рождественские каникулы на поезде с вокзала Кингс-Кросс в Лондоне в Сандрингем в Норфолке, декабрь 2009 года.

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


А вот монаршая особа прокатилась на трамвае в австралийском Мельбурне, октябрь 2011 года.

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


Елизавета II и принц Филипп в Ливерпуле катаются на желтом автобусе-амфибии Yellow Duckmarine, май 2012 года.

Кстати, на официальном канале королевской семьи на YouTube есть видео спуска данного транспортного чуда на воду вместе с королевой. И она, судя по всему, любит легкий экстрим.

Сама водит автомобиль

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


Раньше Елизавета II могла запросто сесть за руль одного из своих Range Rover и поехать по делам. При этом она является единственным человеком в Великобритании, которому разрешено управлять автомобилем без водительского удостоверения и даже в случае необходимости нарушать ПДД. Но в последние годы в силу возраста королева колесит на своем темно-зеленом автомобиле марки Jaguar только по территории своих владений.

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


Сажает деревья

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


Королева Елизавета II сажает эвкалипт возле Дома Правительства в Канберре, Австралия, март 2006 года. Кстати, парень слева - садовник Норм Данн, и ему, судя по его взгляду, немного неловко от всей этой ситуации.

В часы досуга королева посещает конные шоу

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


Самая главная страсть в жизни Елизаветы II - лошади и конные шоу. Вы знали, что ездить верхом королева научилась раньше, чем читать и писать? Правда, в том возрасте она каталась на пони по кличке Пегги, а к 18 годам стала полноценной наездницей.

Королева Елизавета II и другие члены британской королевской семьи с 1952 года постоянно посещают конное шоу The Royal Windsor Horse Show в Виндзоре в качестве участников или зрителей.

А недавно королева даже оседлала коня. И это в 92 года!

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


Теннисные матчи

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


Летом 2010 года Елизавета II посетила Уимблдон. Этот визит стал первым с 1977 года. Монаршая особа с трибуны наблюдала за поединком британца Энди Маррея с финном Яркко Ниеминеном.

Картинные галереи

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


И показы мод

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


Королева Великобритании Елизавета II и Кэтрин, герцогиня Кембриджская, посетили показ мод в Университете Де Монтфорт, Лестер, Англия, март 2012 года.

Зимой этого года королева Великобритании неожиданно для всех гостей пришла на fashion-шоу дизайнера Ричарда Куинна, который на Неделе моды в Лондоне представил свою новую коллекцию.

Посещает парикмахерские

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


Королева знакомится с работой парикмахера во время посещения города Данстэбл, апрель 2017 года.

Как и большинство женщин, королева обожает цветы

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


И сладкое

Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото


Королева с удовольствием разрезает торт на юбилейном ежегодном собрании Национальной Федерации Женского Института в Королевском Альберт-холле, июнь 2015 года.

Читайте также: Редкие снимки самой красивой в мире королевы. Фото

Что еще она делает лично

Помимо всего вышеперечисленного, королева любит заниматься своими собаками породы вельш-корги. Она иногда готовит им еду и водит их на прогулку.
Также королева не прочь порыбачить.
Кстати, завтрак ее ничем не отличается от завтрака обычного человека: кукурузные хлопья с парой ложек сухофруктов, вареное яйцо, тост с вареньем и чай с молоком. Так, по крайней мере, заявил ее бывший повар.
Елизавета II, помимо прочих дел, просматривает свежие газеты и прочитывает статьи, которые специально подчеркиваются для нее секретарем.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Королева Великобритании, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:39 » Автор: Анна Мартынова
     342
     0

Похожие новости по теме

Редкие снимки молодости королевы Елизаветы II. Фото Редкие снимки молодости королевы Елизаветы II. Фото

Елизавета II царствующая королева Великобритании с 1952 года по настоящее время.

"Обычная бабушка": королева Британии в повседневной жизни. Фото

«Вот так глянешь — бабушка в магазин идет. А присмотришься — королева Англии».

Как Елизавета II отметила свое 90-летие. Фото Как Елизавета II отметила свое 90-летие. Фото

Согласно британской традиции для монархов королева Елизавета II празднует свой день рождения дважды.

Любопытные привилегии британской королевы. Фото Любопытные привилегии британской королевы. Фото

Одни сплошные плюсы.

Елизавета II – живой символ Великобритании. Фото Елизавета II – живой символ Великобритании. Фото

Эта женщина правит страной уже 62 года.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх