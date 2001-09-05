Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото

С возрастом только лучше.



В детстве девочки хотят поскорее вырасти. А став взрослыми, большинство девушек мечтает как можно дольше сохранить молодость. Однако каждому возрасту присуща своя неповторимая красота. Чтобы доказать это, мы решили сравнить фотографии известных женщин в детстве, юности и сейчас, передает



Посмотрите вместе с нами, как взрослели самые красивые женщины нашего времени.



1. Моника Беллуччи, 53 года







2. Мадонна, 60 лет







3. Сара Джессика Паркер, 53 года







4. Синтия Никсон, 52 года







5. Ким Кэттролл, 62 года







6. Энн Хэтэуэй, 35 лет







7. Мэнди Мур, 34 года







8. Кейт Хадсон, 39 лет







9. Гвен Стефани, 48 лет







10. Лив Тайлер, 41 год







11. Клаудия Шиффер, 47 лет







12. Джейн Фонда, 80 лет







13. Ферги, 43 года







14. Николь Шерзингер, 40 лет







15. Аманда Сейфрид, 32 года







16. Пенелопа Крус, 44 года







17. Орнелла Мути, 63 года







18. Синди Кроуфорд, 52 года







19. Дрю Бэрримор, 43 года







20. Дакота Фэннинг, 24 года







21. Сьюзан Сарандон, 71 год







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22. Джулия Робертс, 50 лет





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В детстве девочки хотят поскорее вырасти. А став взрослыми, большинство девушек мечтает как можно дольше сохранить молодость. Однако каждому возрасту присуща своя неповторимая красота. Чтобы доказать это, мы решили сравнить фотографии известных женщин в детстве, юности и сейчас, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Посмотрите вместе с нами, как взрослели самые красивые женщины нашего времени.1. Моника Беллуччи, 53 года2. Мадонна, 60 лет3. Сара Джессика Паркер, 53 года4. Синтия Никсон, 52 года5. Ким Кэттролл, 62 года6. Энн Хэтэуэй, 35 лет7. Мэнди Мур, 34 года8. Кейт Хадсон, 39 лет9. Гвен Стефани, 48 лет10. Лив Тайлер, 41 год11. Клаудия Шиффер, 47 лет12. Джейн Фонда, 80 лет13. Ферги, 43 года14. Николь Шерзингер, 40 лет15. Аманда Сейфрид, 32 года16. Пенелопа Крус, 44 года17. Орнелла Мути, 63 года18. Синди Кроуфорд, 52 года19. Дрю Бэрримор, 43 года20. Дакота Фэннинг, 24 года21. Сьюзан Сарандон, 71 год22. Джулия Робертс, 50 лет



