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Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. ФотоС возрастом только лучше.

В детстве девочки хотят поскорее вырасти. А став взрослыми, большинство девушек мечтает как можно дольше сохранить молодость. Однако каждому возрасту присуща своя неповторимая красота. Чтобы доказать это, мы решили сравнить фотографии известных женщин в детстве, юности и сейчас, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Посмотрите вместе с нами, как взрослели самые красивые женщины нашего времени.

1. Моника Беллуччи, 53 года

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


2. Мадонна, 60 лет

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


3. Сара Джессика Паркер, 53 года

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


4. Синтия Никсон, 52 года

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


5. Ким Кэттролл, 62 года

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


6. Энн Хэтэуэй, 35 лет

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


7. Мэнди Мур, 34 года

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


8. Кейт Хадсон, 39 лет

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


9. Гвен Стефани, 48 лет

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


10. Лив Тайлер, 41 год

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


11. Клаудия Шиффер, 47 лет

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


12. Джейн Фонда, 80 лет

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


13. Ферги, 43 года

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


14. Николь Шерзингер, 40 лет

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


15. Аманда Сейфрид, 32 года

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


16. Пенелопа Крус, 44 года

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


17. Орнелла Мути, 63 года

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


18. Синди Кроуфорд, 52 года

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


19. Дрю Бэрримор, 43 года

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


20. Дакота Фэннинг, 24 года

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


21. Сьюзан Сарандон, 71 год

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото


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22. Джулия Робертс, 50 лет

Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото

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 Теги: звезды, детство

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Сегодня, 05:26 » Автор: Анна Мартынова
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