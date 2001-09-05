Раздел: Фоторепортажи
Как выглядели в детстве и юности самые красивые звезды. Фото
С возрастом только лучше.
В детстве девочки хотят поскорее вырасти. А став взрослыми, большинство девушек мечтает как можно дольше сохранить молодость. Однако каждому возрасту присуща своя неповторимая красота. Чтобы доказать это, мы решили сравнить фотографии известных женщин в детстве, юности и сейчас, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Посмотрите вместе с нами, как взрослели самые красивые женщины нашего времени.
1. Моника Беллуччи, 53 года
2. Мадонна, 60 лет
3. Сара Джессика Паркер, 53 года
4. Синтия Никсон, 52 года
5. Ким Кэттролл, 62 года
6. Энн Хэтэуэй, 35 лет
7. Мэнди Мур, 34 года
8. Кейт Хадсон, 39 лет
9. Гвен Стефани, 48 лет
10. Лив Тайлер, 41 год
11. Клаудия Шиффер, 47 лет
12. Джейн Фонда, 80 лет
13. Ферги, 43 года
14. Николь Шерзингер, 40 лет
15. Аманда Сейфрид, 32 года
16. Пенелопа Крус, 44 года
17. Орнелла Мути, 63 года
18. Синди Кроуфорд, 52 года
19. Дрю Бэрримор, 43 года
20. Дакота Фэннинг, 24 года
21. Сьюзан Сарандон, 71 год
Читайте также: Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото
22. Джулия Робертс, 50 лет
В детстве девочки хотят поскорее вырасти. А став взрослыми, большинство девушек мечтает как можно дольше сохранить молодость. Однако каждому возрасту присуща своя неповторимая красота. Чтобы доказать это, мы решили сравнить фотографии известных женщин в детстве, юности и сейчас, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Посмотрите вместе с нами, как взрослели самые красивые женщины нашего времени.
1. Моника Беллуччи, 53 года
2. Мадонна, 60 лет
3. Сара Джессика Паркер, 53 года
4. Синтия Никсон, 52 года
5. Ким Кэттролл, 62 года
6. Энн Хэтэуэй, 35 лет
7. Мэнди Мур, 34 года
8. Кейт Хадсон, 39 лет
9. Гвен Стефани, 48 лет
10. Лив Тайлер, 41 год
11. Клаудия Шиффер, 47 лет
12. Джейн Фонда, 80 лет
13. Ферги, 43 года
14. Николь Шерзингер, 40 лет
15. Аманда Сейфрид, 32 года
16. Пенелопа Крус, 44 года
17. Орнелла Мути, 63 года
18. Синди Кроуфорд, 52 года
19. Дрю Бэрримор, 43 года
20. Дакота Фэннинг, 24 года
21. Сьюзан Сарандон, 71 год
Читайте также: Редкие кадры, иллюстрирующие жизнь королевы Британии. Фото
22. Джулия Робертс, 50 лет
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