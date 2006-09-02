Раздел: Фоторепортажи
В работах этого фотографа «главную роль» исполняет свет. Фото
Выглядит очень необычно.
Фотограф из Коннектикута Александр Хардинг (Alexander Harding) выбрал свет в качестве главного объекта съёмки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Он создал серию под названием «Видимый свет» (Visible Light), в которой сосредоточился на плотном, эфирном потоке фотонов, проходящем сквозь окна в помещения. Свет пронизывает стеклянные предметы, отражается от разных поверхностей и освещает пространство. Чтобы он больше выделялся в кадрах, Александр Хардинг иногда использовал генераторы тумана и дыма, а также снимал при длинных выдержках.
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Фотографии из серии «Видимый свет»:
Фотограф из Коннектикута Александр Хардинг (Alexander Harding) выбрал свет в качестве главного объекта съёмки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Он создал серию под названием «Видимый свет» (Visible Light), в которой сосредоточился на плотном, эфирном потоке фотонов, проходящем сквозь окна в помещения. Свет пронизывает стеклянные предметы, отражается от разных поверхностей и освещает пространство. Чтобы он больше выделялся в кадрах, Александр Хардинг иногда использовал генераторы тумана и дыма, а также снимал при длинных выдержках.
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Фотографии из серии «Видимый свет»:
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