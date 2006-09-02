Раздел: Фоторепортажи
Огни Дубая в ярких снимках. Фото
Дубай вовремя лазерного шоу.
«Страстно увлечённый голландский фотограф», как он сам себя называет, Альберт Дрос (Albert Dros), увлекается пейзажной съёмкой и снимает «красоту мира». Ему 32 года, он завоёвывал награды на различных фотоконкурсах и публиковался в крупнейших медиа-каналах, таких как Time, Huffington Post, Daily Mail, National Geographic и других. Творческие интересы Альберта весьма разнообразны, охватывают различные области. Ко всему прочему, он имеет степень магистра в области технологии мультимедиа и развлечений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Вот что рассказывает Альберт Дрос:
Читайте также: Как выглядит Финляндия в разные времена года. Фото
«В этом месяце мне посчастливилось фотографировать лазерное шоу “Light Up 2018” в Дубае. Это шоу было занесено в Книгу рекордов Гиннесса после первого исполнения в новогодний вечер, и с тех пор его повторяют регулярно. Когда я его увидел вживую в первый раз, был буквально потрясён. Небоскрёб Бурж Халифа эффектен и сам по себе, но наблюдать его ночью, в огнях и лучах лазеров, которые идут под разными углами… это вообще другой уровень. Это что-то безумное. Я поставил перед собой задачу запечатлеть шоу с разных точек, чтобы показать его красоту – нужно было торопиться, чтобы успеть до конца месяца.
«Страстно увлечённый голландский фотограф», как он сам себя называет, Альберт Дрос (Albert Dros), увлекается пейзажной съёмкой и снимает «красоту мира». Ему 32 года, он завоёвывал награды на различных фотоконкурсах и публиковался в крупнейших медиа-каналах, таких как Time, Huffington Post, Daily Mail, National Geographic и других. Творческие интересы Альберта весьма разнообразны, охватывают различные области. Ко всему прочему, он имеет степень магистра в области технологии мультимедиа и развлечений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Вот что рассказывает Альберт Дрос:
Читайте также: Как выглядит Финляндия в разные времена года. Фото
«В этом месяце мне посчастливилось фотографировать лазерное шоу “Light Up 2018” в Дубае. Это шоу было занесено в Книгу рекордов Гиннесса после первого исполнения в новогодний вечер, и с тех пор его повторяют регулярно. Когда я его увидел вживую в первый раз, был буквально потрясён. Небоскрёб Бурж Халифа эффектен и сам по себе, но наблюдать его ночью, в огнях и лучах лазеров, которые идут под разными углами… это вообще другой уровень. Это что-то безумное. Я поставил перед собой задачу запечатлеть шоу с разных точек, чтобы показать его красоту – нужно было торопиться, чтобы успеть до конца месяца.
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