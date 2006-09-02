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Так выглядит самый старый в мире аллигатор. Фото

Так выглядит самый старый в мире аллигатор. ФотоЕго размеры впечатляют.

Знакомьтесь, это самый старый аллигатор в мире, живущий в неволе - Муджа. Он появился в зоопарке в 1936 году, пережил Вторую мировую войну и другие бомбёжки Белграда, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Точно не известно, когда родился самый старый аллигатор в мире, но появился он в Белградском зоопарке 12 сентября 1936 года. Он пережил и Вторую мировую войну, когда зоопарк был почти полностью разрушен, и бомбёжки НАТО в 1999 году.

Муджа - американский аллигатор. Обитает в природе в Северной Америке и считается эндемичным для юго-восточной части США. От других представителей отряда крокодилов аллигаторы отличаются более широкой мордой.

Так выглядит самый старый в мире аллигатор. Фото


В 2012 году он пережил операцию по ампутации ноги, когда у него обнаружили гангрену. В остальном Муджа здоров. Считается, что самые крупные американские аллигаторы едва ли могут вырасти более чем до 4.5 метра.

Так выглядит самый старый в мире аллигатор. Фото


Вопреки распространенному убеждению, птицы не чистят зубы крокодилам и аллигаторам. Ко всему прочему, крокодилы вовсе не нуждаются в подобной чистке зубов. Ведь в отличие от млекопитающих, их зубы меняются почти на протяжении всей жизни. Так, у молодых крокодилов зубы меняются каждый месяц, а у взрослых - каждые несколько лет, и только у очень старых особей перестают вырастать новые зубы. Таким образом за свою жизнь крокодил может сменить по меньшей мере 3 000 зубов.

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Его кормят 5-6 кг мяса один раз в неделю, который он ест вместе с костями: кальций для зубов полезен.

Так выглядит самый старый в мире аллигатор. Фото
Так выглядит самый старый в мире аллигатор. Фото
Так выглядит самый старый в мире аллигатор. Фото
Так выглядит самый старый в мире аллигатор. Фото
Так выглядит самый старый в мире аллигатор. Фото
Так выглядит самый старый в мире аллигатор. Фото
Так выглядит самый старый в мире аллигатор. Фото
Так выглядит самый старый в мире аллигатор. Фото
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 Теги: животные, аллигатор

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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