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Так выглядит самый старый в мире аллигатор. Фото
Его размеры впечатляют.
Знакомьтесь, это самый старый аллигатор в мире, живущий в неволе - Муджа. Он появился в зоопарке в 1936 году, пережил Вторую мировую войну и другие бомбёжки Белграда, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Точно не известно, когда родился самый старый аллигатор в мире, но появился он в Белградском зоопарке 12 сентября 1936 года. Он пережил и Вторую мировую войну, когда зоопарк был почти полностью разрушен, и бомбёжки НАТО в 1999 году.
Муджа - американский аллигатор. Обитает в природе в Северной Америке и считается эндемичным для юго-восточной части США. От других представителей отряда крокодилов аллигаторы отличаются более широкой мордой.
В 2012 году он пережил операцию по ампутации ноги, когда у него обнаружили гангрену. В остальном Муджа здоров. Считается, что самые крупные американские аллигаторы едва ли могут вырасти более чем до 4.5 метра.
Вопреки распространенному убеждению, птицы не чистят зубы крокодилам и аллигаторам. Ко всему прочему, крокодилы вовсе не нуждаются в подобной чистке зубов. Ведь в отличие от млекопитающих, их зубы меняются почти на протяжении всей жизни. Так, у молодых крокодилов зубы меняются каждый месяц, а у взрослых - каждые несколько лет, и только у очень старых особей перестают вырастать новые зубы. Таким образом за свою жизнь крокодил может сменить по меньшей мере 3 000 зубов.
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Его кормят 5-6 кг мяса один раз в неделю, который он ест вместе с костями: кальций для зубов полезен.
Знакомьтесь, это самый старый аллигатор в мире, живущий в неволе - Муджа. Он появился в зоопарке в 1936 году, пережил Вторую мировую войну и другие бомбёжки Белграда, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Точно не известно, когда родился самый старый аллигатор в мире, но появился он в Белградском зоопарке 12 сентября 1936 года. Он пережил и Вторую мировую войну, когда зоопарк был почти полностью разрушен, и бомбёжки НАТО в 1999 году.
Муджа - американский аллигатор. Обитает в природе в Северной Америке и считается эндемичным для юго-восточной части США. От других представителей отряда крокодилов аллигаторы отличаются более широкой мордой.
В 2012 году он пережил операцию по ампутации ноги, когда у него обнаружили гангрену. В остальном Муджа здоров. Считается, что самые крупные американские аллигаторы едва ли могут вырасти более чем до 4.5 метра.
Вопреки распространенному убеждению, птицы не чистят зубы крокодилам и аллигаторам. Ко всему прочему, крокодилы вовсе не нуждаются в подобной чистке зубов. Ведь в отличие от млекопитающих, их зубы меняются почти на протяжении всей жизни. Так, у молодых крокодилов зубы меняются каждый месяц, а у взрослых - каждые несколько лет, и только у очень старых особей перестают вырастать новые зубы. Таким образом за свою жизнь крокодил может сменить по меньшей мере 3 000 зубов.
Читайте также: Как выглядит Финляндия в разные времена года. Фото
Его кормят 5-6 кг мяса один раз в неделю, который он ест вместе с костями: кальций для зубов полезен.
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