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Названы самые интересные места для путешествий в октябре. Фото
Открываем новые горизонты.
В октябре, когда воспоминания о летнем периоде начинают исчезать, и температура воздуха стремительно падает, путешественники ищут хорошее место для побега в теплые места. Так куда же поехать отдыхать в октябре, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Саванна, Джорджия.
В Саванне вы можете исследовать таинственную историю города в ночных турах по гостиницам, домам, ресторанам и кладбищам, которые, как говорят, имеют паранормальную энергию. Что может быть лучше для Хэллоуина?
2. Тринидад и Тобаго.
Если вы ищете тропическое место, чтобы избежать холодной погоды в октябре, посмотрите на Тринидад и Тобаго.
3. Монтевидео, Уругвай.
Используйте хорошую погоду, чтобы исследовать Старый город, заблудиться на уличном рынке и пообедать в оживленном Меркадо-дель-Пуэрто, пристанище для любителей мяса. Не забудьте прогуляться или прокатиться на велосипеде по Ла Рамбла, проспекту вдоль всей береговой линии города. Это идеальный способ провести солнечный отпуск.
4. Лиссабон, Португалия.
Посещение Португалии в непиковый месяц может дать массу плюсов для путешественников, один из которых – отсутствие толпы.
5. Мюнхен, Германия.
Если вы любитель пива, то ваша мекка октябрь - это Мюнхен, где проходит крупнейший в мире праздник Октоберфест.
6. Анталия, Турция.
Быстрорастущий город Анталия обеспечивает идеальное сочетание расслабляющих пляжей и аутентичной турецкой культуры.
7. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.
Будет жарко, независимо от того, в какое время года вы посещаете Дубай, сверкающую столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Если вы можете терпеть жару, мы рекомендуем посетить Дубай в октябре, когда температура воздуха не такая высокая и у вас есть пару месяцев до того, как город станет заполняться туристами.
8. Марракеш, Марокко.
Марракеш является местом, изобилующим культурой и жизнью. Здесь есть прекрасные мечети, дворцы и сады, и посетители могут часами теряться на обширных базарах, пробуя лучшие блюда марокканской кухни по пути.
9. Баган, Мьянма.
Октябрь - месяц до начала пикового сезона в Багане. Воспользуйтесь теплой погодой, арендуя велосипед и путешествуя по извилистым дорогам города, исследуя богато украшенные храмы в своем собственном темпе.
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10. Эфиопское нагорье.
Любители природы захотят отправиться в Национальный парк Симиен, на склонах которого обитают уникальные виды бабуинов и других животных. Места должны быть особенно зелеными в октябре, после сезона дождей.
В октябре, когда воспоминания о летнем периоде начинают исчезать, и температура воздуха стремительно падает, путешественники ищут хорошее место для побега в теплые места. Так куда же поехать отдыхать в октябре, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Саванна, Джорджия.
В Саванне вы можете исследовать таинственную историю города в ночных турах по гостиницам, домам, ресторанам и кладбищам, которые, как говорят, имеют паранормальную энергию. Что может быть лучше для Хэллоуина?
2. Тринидад и Тобаго.
Если вы ищете тропическое место, чтобы избежать холодной погоды в октябре, посмотрите на Тринидад и Тобаго.
3. Монтевидео, Уругвай.
Используйте хорошую погоду, чтобы исследовать Старый город, заблудиться на уличном рынке и пообедать в оживленном Меркадо-дель-Пуэрто, пристанище для любителей мяса. Не забудьте прогуляться или прокатиться на велосипеде по Ла Рамбла, проспекту вдоль всей береговой линии города. Это идеальный способ провести солнечный отпуск.
4. Лиссабон, Португалия.
Посещение Португалии в непиковый месяц может дать массу плюсов для путешественников, один из которых – отсутствие толпы.
5. Мюнхен, Германия.
Если вы любитель пива, то ваша мекка октябрь - это Мюнхен, где проходит крупнейший в мире праздник Октоберфест.
6. Анталия, Турция.
Быстрорастущий город Анталия обеспечивает идеальное сочетание расслабляющих пляжей и аутентичной турецкой культуры.
7. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.
Будет жарко, независимо от того, в какое время года вы посещаете Дубай, сверкающую столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Если вы можете терпеть жару, мы рекомендуем посетить Дубай в октябре, когда температура воздуха не такая высокая и у вас есть пару месяцев до того, как город станет заполняться туристами.
8. Марракеш, Марокко.
Марракеш является местом, изобилующим культурой и жизнью. Здесь есть прекрасные мечети, дворцы и сады, и посетители могут часами теряться на обширных базарах, пробуя лучшие блюда марокканской кухни по пути.
9. Баган, Мьянма.
Октябрь - месяц до начала пикового сезона в Багане. Воспользуйтесь теплой погодой, арендуя велосипед и путешествуя по извилистым дорогам города, исследуя богато украшенные храмы в своем собственном темпе.
Читайте также: Как выглядит Финляндия в разные времена года. Фото
10. Эфиопское нагорье.
Любители природы захотят отправиться в Национальный парк Симиен, на склонах которого обитают уникальные виды бабуинов и других животных. Места должны быть особенно зелеными в октябре, после сезона дождей.
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