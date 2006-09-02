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Названы самые интересные места для путешествий в октябре. Фото

Названы самые интересные места для путешествий в октябре. Фото Открываем новые горизонты.

В октябре, когда воспоминания о летнем периоде начинают исчезать, и температура воздуха стремительно падает, путешественники ищут хорошее место для побега в теплые места. Так куда же поехать отдыхать в октябре, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

1. Саванна, Джорджия.

В Саванне вы можете исследовать таинственную историю города в ночных турах по гостиницам, домам, ресторанам и кладбищам, которые, как говорят, имеют паранормальную энергию. Что может быть лучше для Хэллоуина?

Названы самые интересные места для путешествий в октябре. Фото


2. Тринидад и Тобаго.

Если вы ищете тропическое место, чтобы избежать холодной погоды в октябре, посмотрите на Тринидад и Тобаго.

Названы самые интересные места для путешествий в октябре. Фото


3. Монтевидео, Уругвай.

Используйте хорошую погоду, чтобы исследовать Старый город, заблудиться на уличном рынке и пообедать в оживленном Меркадо-дель-Пуэрто, пристанище для любителей мяса. Не забудьте прогуляться или прокатиться на велосипеде по Ла Рамбла, проспекту вдоль всей береговой линии города. Это идеальный способ провести солнечный отпуск.

Названы самые интересные места для путешествий в октябре. Фото


4. Лиссабон, Португалия.

Посещение Португалии в непиковый месяц может дать массу плюсов для путешественников, один из которых – отсутствие толпы.

Названы самые интересные места для путешествий в октябре. Фото


5. Мюнхен, Германия.

Если вы любитель пива, то ваша мекка октябрь - это Мюнхен, где проходит крупнейший в мире праздник Октоберфест.

Названы самые интересные места для путешествий в октябре. Фото


6. Анталия, Турция.

Быстрорастущий город Анталия обеспечивает идеальное сочетание расслабляющих пляжей и аутентичной турецкой культуры.

Названы самые интересные места для путешествий в октябре. Фото


7. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.

Будет жарко, независимо от того, в какое время года вы посещаете Дубай, сверкающую столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Если вы можете терпеть жару, мы рекомендуем посетить Дубай в октябре, когда температура воздуха не такая высокая и у вас есть пару месяцев до того, как город станет заполняться туристами.

Названы самые интересные места для путешествий в октябре. Фото


8. Марракеш, Марокко.

Марракеш является местом, изобилующим культурой и жизнью. Здесь есть прекрасные мечети, дворцы и сады, и посетители могут часами теряться на обширных базарах, пробуя лучшие блюда марокканской кухни по пути.

Названы самые интересные места для путешествий в октябре. Фото


9. Баган, Мьянма.

Октябрь - месяц до начала пикового сезона в Багане. Воспользуйтесь теплой погодой, арендуя велосипед и путешествуя по извилистым дорогам города, исследуя богато украшенные храмы в своем собственном темпе.

Названы самые интересные места для путешествий в октябре. Фото


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10. Эфиопское нагорье.

Любители природы захотят отправиться в Национальный парк Симиен, на склонах которого обитают уникальные виды бабуинов и других животных. Места должны быть особенно зелеными в октябре, после сезона дождей.

Названы самые интересные места для путешествий в октябре. Фото
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 Теги: туризм, страны

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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