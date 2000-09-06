Раздел: Фоторепортажи
Природа Патагонии в незабываемых пейзажах. Фото
Это стоит увидеть.
Дору Опризан (Doru Oprisan), радио-диджей и фотограф (а иногда, как он сам говорит, “ещё и путешественник”), рассказывает о поездке в Южную Америку, о её ярких красках и причудливых деревьях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Я мечтал об этом много лет, и наконец отправился в Патагонию. Горы на краю света меня не разочаровали. Они неожиданно поднимаются вертикальными башнями, за которые цепляются величественные ледники. Горы остаются по большей части скрытыми облаками, причиной возникновения которых они сами же и являются. Жестокие ветры также участвуют в создании облаков, словно способ потрогать окружающий пейзаж невидимыми пальцами.
Но больше всего меня поразило обилие ярких цветов повсюду. Даже не знаю, как описать небо на рассвете, когда оно расцветает насыщенными красками, куда ни кинешь взгляд. Остаётся таким на десятки минут, затем яркие краски исчезают, чтобы вновь ненадолго появиться перед закатом. Такое шоу – дух захватывает, и мне, как фотографу, трудно сконцентрироваться на одном объекте.
А деревья!.. Взять деревья ленга – сами огромные, а листья размером с ноготь, при этом окрашены более интенсивно, чем я когда-либо видел. Такие листья образовались как адаптация к жестоким патагонским ветрам, но всё равно вокруг много жертв – леса полны извилистых, упавших, мертвых и гнилых стволов. Причём картина может радикально разниться на небольших расстояниях. Вы поднимаетесь на холм – все деревья крошечные и искривлённые мощными ветрами, напоминают красивые «игрушечные» деревья бонсай. Спускаетесь в ближайшую лощину – они уже прямые, широкие и высотой метров тридцать. В других местах они размером с плодовые деревья, но тоньше и с дикими формами. И везде вокруг них – упавшие стволы и огромные скалы. Этот невероятно красивый хаос иногда трудно сфотографировать.
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Часть моей души осталась там, с растрёпанными ветром деревьями. Она продолжает восхищаться формами и цветами, никогда ранее не виданными. И эта оставшаяся часть растёт с каждым днём, проведённым в городах, наполненных шумом, загрязнением, беготнёй, раздражением, суетой, работой допоздна… и другими неестественными вещами.
Дору Опризан (Doru Oprisan), радио-диджей и фотограф (а иногда, как он сам говорит, “ещё и путешественник”), рассказывает о поездке в Южную Америку, о её ярких красках и причудливых деревьях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Я мечтал об этом много лет, и наконец отправился в Патагонию. Горы на краю света меня не разочаровали. Они неожиданно поднимаются вертикальными башнями, за которые цепляются величественные ледники. Горы остаются по большей части скрытыми облаками, причиной возникновения которых они сами же и являются. Жестокие ветры также участвуют в создании облаков, словно способ потрогать окружающий пейзаж невидимыми пальцами.
Но больше всего меня поразило обилие ярких цветов повсюду. Даже не знаю, как описать небо на рассвете, когда оно расцветает насыщенными красками, куда ни кинешь взгляд. Остаётся таким на десятки минут, затем яркие краски исчезают, чтобы вновь ненадолго появиться перед закатом. Такое шоу – дух захватывает, и мне, как фотографу, трудно сконцентрироваться на одном объекте.
А деревья!.. Взять деревья ленга – сами огромные, а листья размером с ноготь, при этом окрашены более интенсивно, чем я когда-либо видел. Такие листья образовались как адаптация к жестоким патагонским ветрам, но всё равно вокруг много жертв – леса полны извилистых, упавших, мертвых и гнилых стволов. Причём картина может радикально разниться на небольших расстояниях. Вы поднимаетесь на холм – все деревья крошечные и искривлённые мощными ветрами, напоминают красивые «игрушечные» деревья бонсай. Спускаетесь в ближайшую лощину – они уже прямые, широкие и высотой метров тридцать. В других местах они размером с плодовые деревья, но тоньше и с дикими формами. И везде вокруг них – упавшие стволы и огромные скалы. Этот невероятно красивый хаос иногда трудно сфотографировать.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Часть моей души осталась там, с растрёпанными ветром деревьями. Она продолжает восхищаться формами и цветами, никогда ранее не виданными. И эта оставшаяся часть растёт с каждым днём, проведённым в городах, наполненных шумом, загрязнением, беготнёй, раздражением, суетой, работой допоздна… и другими неестественными вещами.
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