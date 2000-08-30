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Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото

Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. ФотоУ них своеобразная красота.

Шотландский фотограф Джимми Рид (Jimmy Reid) специализируется на макросъёмке. Предлагаем вам посмотреть подборку его фотографий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Эти портреты насекомых, возможно, заставят вас почувствовать некую связь с микромиром, окружающим нас со всех сторон.

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Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
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 Теги: макросъемка, насекомые

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Сегодня, 15:00 » Автор: Анна Мартынова
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