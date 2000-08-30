Раздел: Фоторепортажи
Макроснимки насекомых от этого фотографа завораживают. Фото
У них своеобразная красота.
Шотландский фотограф Джимми Рид (Jimmy Reid) специализируется на макросъёмке. Предлагаем вам посмотреть подборку его фотографий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Эти портреты насекомых, возможно, заставят вас почувствовать некую связь с микромиром, окружающим нас со всех сторон.
Читайте также: Волшебные макроснимки от украинского фотографа. Фото
Знали ли вы, что у слепней такие красивые глаза? А что у божьих коровок есть маленькая бородка?
Шотландский фотограф Джимми Рид (Jimmy Reid) специализируется на макросъёмке. Предлагаем вам посмотреть подборку его фотографий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Эти портреты насекомых, возможно, заставят вас почувствовать некую связь с микромиром, окружающим нас со всех сторон.
Читайте также: Волшебные макроснимки от украинского фотографа. Фото
Знали ли вы, что у слепней такие красивые глаза? А что у божьих коровок есть маленькая бородка?
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
764
0
Также советуем посмотреть
- Україна скочується у прірву енергетичної залежності
- В зоне ООС ранения получили двое украинских военных
- Меморандуму Тимошенко аплодували б в Москві
- Россияне с иронией отреагировали на новость о своих банковских долгах
- Кремль разрешил провести «выборы» нового главаря «ДНР», - СМИ
- Як поєднати стратегію і Конституцію
- В «ДНР» продолжают искать виновных в смерти Захарченко
- В США на камеру попал марширующий призрак
- Экономика: жаркое лето сулит дождливую осень
- От выбросов на Титане пострадали пограничники
- Пропагандистка Путина насмешила рассказом о многоразовых тампонах
- Что нам предлагает Порошенко
- В оккупированных городах Донбасса прошли проукраинские акции
- В Одесской области начались украинско-румынские учения Riverine
- В США медведь стал «узником» мусорного бака
- Путинская стратегия в Украине осталась неизменной
- Мужчина с огромным огурцом в руках стал героем фотожаб
- В «ДНР» готовится «переворот» с целью избрания нового главаря, - СМИ
- Украинские судьи: запрос на скромность
- Сенцов написал письмо активисту Автомайдана
- Карикатурист оригинально высмеял культ Путина
- Украина передала информацию о выбросах в Крыму в ООН
- Возможна ли интеграция Донбасса
- В ОБСЕ не видели тела Захарченко
- В Австралии коала стала постоянной «клиенткой» аптеки
- Фантазии на тему предвыборного пиара
- За сутки боевики 24 раза нарушили перемирие на Донбассе
- С бодрым утром: подборка отличных анекдотов
- Сеть повеселила путешествующая по миру курица
- Проделки детей, которые не могут усидеть на месте
Оставьте свой комментарий