Раздел: Фоторепортажи
Идеи для кухни, актуальные для маленьких квартир. Фото
Интересные идеи дизайна.
Многие из нас прекрасно знают, что значит иметь маленькую кухню. Ее небольшие габариты заставляют хозяек тщательно продумывать, куда поставить ту или иную вещь. Однако, часто для всего места не хватает. Не стоит впадать в отчаяние. Эти 16 идей дизайна кухни обязательно пригодятся тем, кто живет в хрущевке или малогабаритке, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Оранжевый гарнитур
Крошечная белая кухня с ярко-оранжевым угловым гарнитуром, забавным рисунком в стиле примитивизм и круглым столиком - прекрасный пример обустройства маленького семейного пищеблока.
2. Цельная столешница
Оригинальная кухня с темными стенами и кухонным Г-образным гарнитуром, который заканчивается навесным столом. Стоит также отметить наличие открытых полок вместо традиционных закрытых шкафов, а также маленьких навесных систем хранения.
3. Яркие акценты
Маленькая светлая кухня с угловым белым гарнитуром, круглым обеденным столом и яркими деталями в виде цветных кресел и салатного холодильника, которые и стали ключевыми деталями этого пространства.
4. Современный стиль
Крошечная кухня в которой удалось сохранить ощущение свободного пространства и использовать современные модные тенденции дизайна. Нейтральная отделка стен, полукруглый гарнитур бело-серого цвета, оригинальный кухонный островок, выполняющий функции обеденного стола и уникальная скамья из прозрачного пластика.
5. Скандинавский стиль
Небольшая белоснежная кухня со множеством шкафчиков, небольшим обеденным столом, оригинальным светильником и множеством цветочных ваз и горшков.
6. Внимание к деталям
Небольшая кухня, оформленная преимущественно в белых тонах, с ярко-оранжевой плиткой в зоне фартука и эффектными цветочными занавесками.
7. Сдержанный серый
Стильная маленькая кухня, оформленная в серых оттенках, с угловым белым гарнитуром, серой столешницей, встроенной техникой, имитацией кирпичной кладки в зоне фартука и компактным квадратным столиком, за которым свободно смогут разместиться два человека.
8. Открытая кухня
Оригинальный дизайн маленькой открытой кухни с Г-образным гарнитуром и барной стойкой на границе двух помещений.
9. Оранжевые шкафчики
Небольшая кухня с яркими оранжевыми шкафчиками, классическим обеденным столом и эргономичными навесными системами хранения - прекрасный пример оформления нескучной кухни в хрущевке.
10. Узкая кухня
Очень стильная узкая кухня, оформленная в нейтральных кремовых оттенках с оригинальным гарнитуром синего цвета и компактным навесным столиком.
11. Фартук
Стандартная кухня с угловым гарнитуром белого цвета, встроенными верхними шкафчиками, круглым обеденным столом и оригинальным фартуком, который стал акцентным центром этого пространства.
12. Переделка подоконника
Крошечная кухня в серо-коричневых оттенках, с классическим кухонным гарнитуром, установленным вдоль одной из стен, и подоконником нестандартной формы, выполняющим функции обеденного стола.
13. Светлая кухня
Светлая кухня с белыми стенами и столешницей, которые, при условии хорошего освещения, выглядят практически невесомо, салатным кухонным гарнитуром, обеденным столом в центре и яркой плиткой в зоне фартука.
14. Лаконичный дизайн
Стильный и лаконичный интерьер маленькой кухни с компактным круглым столиком с деревянной столешницей, современной техникой и эффектной черно-белой плиткой.
15. Свежие оттенки
Крошечная кухня с чудесным салатным гарнитуром, который совместил в себе не только ящики и шкафчики, но и барную стойку, способную заменить небольшой обеденный стол.
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16. Прованс
Многие из нас прекрасно знают, что значит иметь маленькую кухню. Ее небольшие габариты заставляют хозяек тщательно продумывать, куда поставить ту или иную вещь. Однако, часто для всего места не хватает. Не стоит впадать в отчаяние. Эти 16 идей дизайна кухни обязательно пригодятся тем, кто живет в хрущевке или малогабаритке, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Оранжевый гарнитур
Крошечная белая кухня с ярко-оранжевым угловым гарнитуром, забавным рисунком в стиле примитивизм и круглым столиком - прекрасный пример обустройства маленького семейного пищеблока.
2. Цельная столешница
Оригинальная кухня с темными стенами и кухонным Г-образным гарнитуром, который заканчивается навесным столом. Стоит также отметить наличие открытых полок вместо традиционных закрытых шкафов, а также маленьких навесных систем хранения.
3. Яркие акценты
Маленькая светлая кухня с угловым белым гарнитуром, круглым обеденным столом и яркими деталями в виде цветных кресел и салатного холодильника, которые и стали ключевыми деталями этого пространства.
4. Современный стиль
Крошечная кухня в которой удалось сохранить ощущение свободного пространства и использовать современные модные тенденции дизайна. Нейтральная отделка стен, полукруглый гарнитур бело-серого цвета, оригинальный кухонный островок, выполняющий функции обеденного стола и уникальная скамья из прозрачного пластика.
5. Скандинавский стиль
Небольшая белоснежная кухня со множеством шкафчиков, небольшим обеденным столом, оригинальным светильником и множеством цветочных ваз и горшков.
6. Внимание к деталям
Небольшая кухня, оформленная преимущественно в белых тонах, с ярко-оранжевой плиткой в зоне фартука и эффектными цветочными занавесками.
7. Сдержанный серый
Стильная маленькая кухня, оформленная в серых оттенках, с угловым белым гарнитуром, серой столешницей, встроенной техникой, имитацией кирпичной кладки в зоне фартука и компактным квадратным столиком, за которым свободно смогут разместиться два человека.
8. Открытая кухня
Оригинальный дизайн маленькой открытой кухни с Г-образным гарнитуром и барной стойкой на границе двух помещений.
9. Оранжевые шкафчики
Небольшая кухня с яркими оранжевыми шкафчиками, классическим обеденным столом и эргономичными навесными системами хранения - прекрасный пример оформления нескучной кухни в хрущевке.
10. Узкая кухня
Очень стильная узкая кухня, оформленная в нейтральных кремовых оттенках с оригинальным гарнитуром синего цвета и компактным навесным столиком.
11. Фартук
Стандартная кухня с угловым гарнитуром белого цвета, встроенными верхними шкафчиками, круглым обеденным столом и оригинальным фартуком, который стал акцентным центром этого пространства.
12. Переделка подоконника
Крошечная кухня в серо-коричневых оттенках, с классическим кухонным гарнитуром, установленным вдоль одной из стен, и подоконником нестандартной формы, выполняющим функции обеденного стола.
13. Светлая кухня
Светлая кухня с белыми стенами и столешницей, которые, при условии хорошего освещения, выглядят практически невесомо, салатным кухонным гарнитуром, обеденным столом в центре и яркой плиткой в зоне фартука.
14. Лаконичный дизайн
Стильный и лаконичный интерьер маленькой кухни с компактным круглым столиком с деревянной столешницей, современной техникой и эффектной черно-белой плиткой.
15. Свежие оттенки
Крошечная кухня с чудесным салатным гарнитуром, который совместил в себе не только ящики и шкафчики, но и барную стойку, способную заменить небольшой обеденный стол.
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16. Прованс
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