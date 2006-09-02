» » Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото

Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото Правильный мейкап способен изменить женский образ.

Очередная порция работ легендарной Мелиссы Мёрфи, визажиста, сотрудничающего с ведущими звездами порноиндустрии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Надо отдать должное работе Мёрфи - она действительно делает лица яркими, красивыми, с таким томным шармом.

Читайте также: Природа Патагонии в незабываемых пейзажах. Фото

Посмотрите пару десятков работ категории «до и после»!

Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Визажистка показала, как макияж меняет женщин. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: макияж, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
     1927
     0

Похожие новости по теме

Природа Патагонии в незабываемых пейзажах. Фото Природа Патагонии в незабываемых пейзажах. Фото

Это стоит увидеть.

Бескрайние просторы Тосканы в незабываемых пейзажах. Фото Бескрайние просторы Тосканы в незабываемых пейзажах. Фото

Это невероятно красивый регион.

Красота Австралии в незабываемых пейзажах. Фото Красота Австралии в незабываемых пейзажах. Фото

Это особенная страна.

Будапешт в незабываемых осенних пейзажах. Фото Будапешт в незабываемых осенних пейзажах. Фото

Волшебные снимки Марка Марвэя.

Как макияж меняет девушек до неузнаваемости. Фото Как макияж меняет девушек до неузнаваемости. Фото

Макияж творит чудеса.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх