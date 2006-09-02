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В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото

В этой семье все женщины выглядят очень молодо. ФотоОни словно не стареют.

Интернет до сих пор находится в шоке от тайваньской семьи, которая кажется вообще не стареет. Всё началось с взрыва мозга миллионов пользователей, когда они узнали, что дизайнеру и модному блогеру Люр Хью (Lure Hsu) 41 год, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Но ситуация стала гораздо интереснее, когда оказалось, что Люр не единственная в своей семье, которая выглядит на половину своего возраста. У неё есть также две сестры 36-летняя Шэрон и 40-летняя Фэйфэй.

Но абсолютным символом их семейной бессмертности является их 63-летняя мама, внешность которой немногим уступает внешности её дочерей.

Их секрет в питье достаточного количества воды есть огромная польза для внешности, потому как в первую очередь увлажнение кожи начинается изнутри, а не снаружи. Поэтому прежде, чем подумать о покупке нового увлажняющего крема для кожи, лучше выпейте стакан воды.

"Как только ваша кожа будет получать достаточное количество воды, вам вообще не надо будет беспокоиться о старении и морщинах", - сказала Люр.

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Как оказалось, на деле секрет вечной молодости гораздо проще, чем мы могли ожидать.

В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
В этой семье все женщины выглядят очень молодо. Фото
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 Теги: семья, молодость

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Сегодня, 11:17 » Автор: Анна Мартынова
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