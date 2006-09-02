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Виртуальная прогулка по метро Ташкента. Фото

Виртуальная прогулка по метро Ташкента. ФотоВ столице Узбекистана необычное метро.

В течение 41 года вести съёмку в метрополитене Ташкента было нельзя. Запрет сняли летом этого года, и новозеландский фотограф Амос Чэппл (Amos Chapple) отправился в столицу Узбекистана, чтобы показать миру архитектуру и красоту старейшей в Центральной Азии подземной транспортной системы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Виртуальная прогулка по метро Ташкента. Фото


Пауза между поездами. Станция Космонавтлар украшена портретами космонавтов.

Виртуальная прогулка по метро Ташкента. Фото


Портрет Валентины Терешковой, первой в мире женщины-космонавта, на станции Космонавтлар. Цвета керамической настенной панели переходят от голубого к чёрному, имитируя земную атмосферу.

Виртуальная прогулка по метро Ташкента. Фото


В советское время было принято, что когда население города достигает миллиона человек, начинаются работы по проектированию и строительству метро. Ташкент пересёк эту отметку в начале 1960-х годов.

Виртуальная прогулка по метро Ташкента. Фото


Вход на станцию Пахтакор. Строительство тоннелей началось в 1971 году, а первых пассажиров метро приняло в 1977-м.

Виртуальная прогулка по метро Ташкента. Фото


Переход между двумя станциями. После серьёзного землетрясения 1966-го года проектировщики уменьшили глубину залегания линий метро и усилили конструкции.

Виртуальная прогулка по метро Ташкента. Фото


Пятиметровые «подсвечники» на станции Чилонзор.

Виртуальная прогулка по метро Ташкента. Фото


Портрет Алишера Навои, одного из основателей узбекских поэтических традиций.

Виртуальная прогулка по метро Ташкента. Фото


Архитектура станции Алишера Навои напоминает интерьер мечети.

Виртуальная прогулка по метро Ташкента. Фото


Поезд метро на станции Новза. По большей части здесь ходят такие же поезда, как в Москве и Санкт-Петербурге.

Виртуальная прогулка по метро Ташкента. Фото


Касса на входе в метро. Билет стоит 1200 сомов, это около 4 гривен – самая низкая стоимость поездки в метро из всех стран, бывших советскими республиками.

Виртуальная прогулка по метро Ташкента. Фото


Названия и атрибутика многих станций были «декоммунизированы» после распада СССР в 1991 году. Площадь Амира Темура – это бывшая станция Октябрьской Революции.

Виртуальная прогулка по метро Ташкента. Фото


Мозаичное изображение свежераскрытых коробочек хлопка. Узбекистан – один из крупнейших производителей хлопка в мире, причем в хлопковой индустрии сохраняется практика принудительного использование рабочей силы.

Виртуальная прогулка по метро Ташкента. Фото


Съёмка в метро была запрещена до июня 2018 года из-за второй, стратегической функции метрополитена – служить бомбоубежищем в случае ядерной войны.

Виртуальная прогулка по метро Ташкента. Фото


Эта стальная плита – взрывозащитная дверь, которая должна закрыться за жителями в случае ядерной атаки.

Виртуальная прогулка по метро Ташкента. Фото


Персонажи эпической поэмы Ойбека – в честь этого поэта названа станция.

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Виртуальная прогулка по метро Ташкента. Фото


Большинство станций метро имеют скромные входы, по которым трудно догадаться, какая поразительная архитектура скрывается внутри. Впрочем, большие объемы и богатое художественное оформление – характерные черты советского метрополитена в целом.
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 Теги: Ташкент, метро

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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