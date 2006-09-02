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Виртуальная прогулка по метро Ташкента. Фото
В столице Узбекистана необычное метро.
В течение 41 года вести съёмку в метрополитене Ташкента было нельзя. Запрет сняли летом этого года, и новозеландский фотограф Амос Чэппл (Amos Chapple) отправился в столицу Узбекистана, чтобы показать миру архитектуру и красоту старейшей в Центральной Азии подземной транспортной системы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Пауза между поездами. Станция Космонавтлар украшена портретами космонавтов.
Портрет Валентины Терешковой, первой в мире женщины-космонавта, на станции Космонавтлар. Цвета керамической настенной панели переходят от голубого к чёрному, имитируя земную атмосферу.
В советское время было принято, что когда население города достигает миллиона человек, начинаются работы по проектированию и строительству метро. Ташкент пересёк эту отметку в начале 1960-х годов.
Вход на станцию Пахтакор. Строительство тоннелей началось в 1971 году, а первых пассажиров метро приняло в 1977-м.
Переход между двумя станциями. После серьёзного землетрясения 1966-го года проектировщики уменьшили глубину залегания линий метро и усилили конструкции.
Пятиметровые «подсвечники» на станции Чилонзор.
Портрет Алишера Навои, одного из основателей узбекских поэтических традиций.
Архитектура станции Алишера Навои напоминает интерьер мечети.
Поезд метро на станции Новза. По большей части здесь ходят такие же поезда, как в Москве и Санкт-Петербурге.
Касса на входе в метро. Билет стоит 1200 сомов, это около 4 гривен – самая низкая стоимость поездки в метро из всех стран, бывших советскими республиками.
Названия и атрибутика многих станций были «декоммунизированы» после распада СССР в 1991 году. Площадь Амира Темура – это бывшая станция Октябрьской Революции.
Мозаичное изображение свежераскрытых коробочек хлопка. Узбекистан – один из крупнейших производителей хлопка в мире, причем в хлопковой индустрии сохраняется практика принудительного использование рабочей силы.
Съёмка в метро была запрещена до июня 2018 года из-за второй, стратегической функции метрополитена – служить бомбоубежищем в случае ядерной войны.
Эта стальная плита – взрывозащитная дверь, которая должна закрыться за жителями в случае ядерной атаки.
Персонажи эпической поэмы Ойбека – в честь этого поэта названа станция.
Читайте также: Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото
Большинство станций метро имеют скромные входы, по которым трудно догадаться, какая поразительная архитектура скрывается внутри. Впрочем, большие объемы и богатое художественное оформление – характерные черты советского метрополитена в целом.
В течение 41 года вести съёмку в метрополитене Ташкента было нельзя. Запрет сняли летом этого года, и новозеландский фотограф Амос Чэппл (Amos Chapple) отправился в столицу Узбекистана, чтобы показать миру архитектуру и красоту старейшей в Центральной Азии подземной транспортной системы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Пауза между поездами. Станция Космонавтлар украшена портретами космонавтов.
Портрет Валентины Терешковой, первой в мире женщины-космонавта, на станции Космонавтлар. Цвета керамической настенной панели переходят от голубого к чёрному, имитируя земную атмосферу.
В советское время было принято, что когда население города достигает миллиона человек, начинаются работы по проектированию и строительству метро. Ташкент пересёк эту отметку в начале 1960-х годов.
Вход на станцию Пахтакор. Строительство тоннелей началось в 1971 году, а первых пассажиров метро приняло в 1977-м.
Переход между двумя станциями. После серьёзного землетрясения 1966-го года проектировщики уменьшили глубину залегания линий метро и усилили конструкции.
Пятиметровые «подсвечники» на станции Чилонзор.
Портрет Алишера Навои, одного из основателей узбекских поэтических традиций.
Архитектура станции Алишера Навои напоминает интерьер мечети.
Поезд метро на станции Новза. По большей части здесь ходят такие же поезда, как в Москве и Санкт-Петербурге.
Касса на входе в метро. Билет стоит 1200 сомов, это около 4 гривен – самая низкая стоимость поездки в метро из всех стран, бывших советскими республиками.
Названия и атрибутика многих станций были «декоммунизированы» после распада СССР в 1991 году. Площадь Амира Темура – это бывшая станция Октябрьской Революции.
Мозаичное изображение свежераскрытых коробочек хлопка. Узбекистан – один из крупнейших производителей хлопка в мире, причем в хлопковой индустрии сохраняется практика принудительного использование рабочей силы.
Съёмка в метро была запрещена до июня 2018 года из-за второй, стратегической функции метрополитена – служить бомбоубежищем в случае ядерной войны.
Эта стальная плита – взрывозащитная дверь, которая должна закрыться за жителями в случае ядерной атаки.
Персонажи эпической поэмы Ойбека – в честь этого поэта названа станция.
Читайте также: Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото
Большинство станций метро имеют скромные входы, по которым трудно догадаться, какая поразительная архитектура скрывается внутри. Впрочем, большие объемы и богатое художественное оформление – характерные черты советского метрополитена в целом.
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