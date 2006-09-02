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Последствия обрушившегося на Японию тайфуна в пугающих снимках. Фото

Последствия обрушившегося на Японию тайфуна в пугающих снимках. ФотоПострадало очень много людей.

На Японию обрушился тайфун «Джеби» - самый мощный тайфун за 25 лет. Он оставил за собой затопленный международный аэропорт Кансай, перевернутые автомобили, вырванные с корнем деревья и унес жизни уже более 10 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium

1. Тайфун пронесся по региону Кинки, где расположены крупные города Осака, Кобе и Киото. Осака, 4 сентября 2018. (Фото Kentaro Ikushima | Mainichi Newspaper):

Последствия обрушившегося на Японию тайфуна в пугающих снимках. Фото


2. Более миллиона человек в префектурах Осака, Гифу, Миэ и Айти остались без света. (Фото Kyodo):

Последствия обрушившегося на Японию тайфуна в пугающих снимках. Фото


3. Тайфун «Джеби», который считается самым мощным с 1993 года, движется на северо-восток к российскому Приморью, пройдя чуть в стороне от Токио. (ФотоJiji Press):

Последствия обрушившегося на Японию тайфуна в пугающих снимках. Фото


4. Кран проиграл ветру, Нишиномии, 5 сентября 2018 . (Фото Jiji Press):

Последствия обрушившегося на Японию тайфуна в пугающих снимках. Фото


5. Корабль – тоже. (Фото Jiji Press):

Последствия обрушившегося на Японию тайфуна в пугающих снимках. Фото


6. Осака, 4 сентября 2018. (Фото Jiji Press):

Последствия обрушившегося на Японию тайфуна в пугающих снимках. Фото


7. Игра в машинки. (Фото Jiji Press):

Последствия обрушившегося на Японию тайфуна в пугающих снимках. Фото


8. Осака, 4 сентября 2018. Кстати, Осака входит в тройку лучших городов мира для жизни. Смотрите подробнее “10 лучших и худших городов мира для жизни 2018”. (Фото Jiji Press):

Последствия обрушившегося на Японию тайфуна в пугающих снимках. Фото


9. Затоплен международный аэропорт Кансай. Под водой оказались взлетно-посадочная полоса и подземный этаж терминала. Скорость ветра в районе воздушной пристани достигала 209 километров в час. (Фото Kentaro Ikushima | Mainichi Newspaper):

Последствия обрушившегося на Японию тайфуна в пугающих снимках. Фото


10. (Фото Naranofuku):

Последствия обрушившегося на Японию тайфуна в пугающих снимках. Фото


11. Осака, 4 сентября 2018. (Фото Kyodo):

Последствия обрушившегося на Японию тайфуна в пугающих снимках. Фото


12. Осака, 5 сентября 2018. (Фото Jiji Press):

Последствия обрушившегося на Японию тайфуна в пугающих снимках. Фото


13. (Фото Jiji Press):

Последствия обрушившегося на Японию тайфуна в пугающих снимках. Фото


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14. Это и есть Тайфун «Джеби» - самый мощный тайфун за 25 лет. Тянет он на это звание? (Фото Kyodo):

Последствия обрушившегося на Японию тайфуна в пугающих снимках. Фото
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 Теги: Япония, тайфун

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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