Раздел: Фоторепортажи
Последствия обрушившегося на Японию тайфуна в пугающих снимках. Фото
Пострадало очень много людей.
На Японию обрушился тайфун «Джеби» - самый мощный тайфун за 25 лет. Он оставил за собой затопленный международный аэропорт Кансай, перевернутые автомобили, вырванные с корнем деревья и унес жизни уже более 10 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium
1. Тайфун пронесся по региону Кинки, где расположены крупные города Осака, Кобе и Киото. Осака, 4 сентября 2018. (Фото Kentaro Ikushima | Mainichi Newspaper):
2. Более миллиона человек в префектурах Осака, Гифу, Миэ и Айти остались без света. (Фото Kyodo):
3. Тайфун «Джеби», который считается самым мощным с 1993 года, движется на северо-восток к российскому Приморью, пройдя чуть в стороне от Токио. (ФотоJiji Press):
4. Кран проиграл ветру, Нишиномии, 5 сентября 2018 . (Фото Jiji Press):
5. Корабль – тоже. (Фото Jiji Press):
6. Осака, 4 сентября 2018. (Фото Jiji Press):
7. Игра в машинки. (Фото Jiji Press):
8. Осака, 4 сентября 2018. Кстати, Осака входит в тройку лучших городов мира для жизни. Смотрите подробнее “10 лучших и худших городов мира для жизни 2018”. (Фото Jiji Press):
9. Затоплен международный аэропорт Кансай. Под водой оказались взлетно-посадочная полоса и подземный этаж терминала. Скорость ветра в районе воздушной пристани достигала 209 километров в час. (Фото Kentaro Ikushima | Mainichi Newspaper):
10. (Фото Naranofuku):
11. Осака, 4 сентября 2018. (Фото Kyodo):
12. Осака, 5 сентября 2018. (Фото Jiji Press):
13. (Фото Jiji Press):
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
14. Это и есть Тайфун «Джеби» - самый мощный тайфун за 25 лет. Тянет он на это звание? (Фото Kyodo):
На Японию обрушился тайфун «Джеби» - самый мощный тайфун за 25 лет. Он оставил за собой затопленный международный аэропорт Кансай, перевернутые автомобили, вырванные с корнем деревья и унес жизни уже более 10 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium
1. Тайфун пронесся по региону Кинки, где расположены крупные города Осака, Кобе и Киото. Осака, 4 сентября 2018. (Фото Kentaro Ikushima | Mainichi Newspaper):
2. Более миллиона человек в префектурах Осака, Гифу, Миэ и Айти остались без света. (Фото Kyodo):
3. Тайфун «Джеби», который считается самым мощным с 1993 года, движется на северо-восток к российскому Приморью, пройдя чуть в стороне от Токио. (ФотоJiji Press):
4. Кран проиграл ветру, Нишиномии, 5 сентября 2018 . (Фото Jiji Press):
5. Корабль – тоже. (Фото Jiji Press):
6. Осака, 4 сентября 2018. (Фото Jiji Press):
7. Игра в машинки. (Фото Jiji Press):
8. Осака, 4 сентября 2018. Кстати, Осака входит в тройку лучших городов мира для жизни. Смотрите подробнее “10 лучших и худших городов мира для жизни 2018”. (Фото Jiji Press):
9. Затоплен международный аэропорт Кансай. Под водой оказались взлетно-посадочная полоса и подземный этаж терминала. Скорость ветра в районе воздушной пристани достигала 209 километров в час. (Фото Kentaro Ikushima | Mainichi Newspaper):
10. (Фото Naranofuku):
11. Осака, 4 сентября 2018. (Фото Kyodo):
12. Осака, 5 сентября 2018. (Фото Jiji Press):
13. (Фото Jiji Press):
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
14. Это и есть Тайфун «Джеби» - самый мощный тайфун за 25 лет. Тянет он на это звание? (Фото Kyodo):
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
900
0
Также советуем посмотреть
- Порошенко прокомментировал химическую катастрофу в Крыму
- Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
- Поле для гольфа Трампа привлекло внимание сразу четырех НЛО
- У Порошенко озвучили версии убийства Захарченко
- Нужно создать единый реестр кумов украинских политиков
- В Запорожье водитель показал мастер-класс по "запихиванию" пассажиров
- Минобороны представило улучшенные модели бронежилетов
- Не вижу ваших рук
- В Сети подняли на смех хвалебную речь Парубия
- Сеть насмешил начинающий «спортсмен», оставшийся без присмотра тренера
- Що буде з курсом гривні
- Обнародована карта боевых действий в зоне ООС на 6 сентября
- В августе на Донбассе погибли 18 украинских военнослужащих
- Кордон України із країною-агресором виявився відкритим
- Черепаха молниеносно наказала очень "приставучего" рыбака
- Про «всеохоплюючу силу» соцмереж
- Житель Авдеевки нашел в подвале гранаты
- Вблизи патруля ОБСЕ в районе Золотого прозвучали семь взрывов
- СБУ должно возбудить дело о связях Тимошенко с Россией
- Умора: в Сети сравнили танцы Захаровой и Мэй
- Решение суда в отношении журналиста «Схем» – это плевок в лицо
- В Украине сообщили об усилении армии новым мощным оружием
- В Шотландии на камеру попал призрак ребенка
- В «ЛДНР» решили провести «выборы»
- Кто и почему убил Захарченко
- Кислотохранилище завода Крымский титан продолжает испаряться
- Сеть озадачил странный фокус с шестью пальцами
- Бывает и так: собака стала помощником футбольного тренера
- Удар по Путину: как ослабить Кремль
- Британка пошутила о выигрыше в лотерею и получила миллион
Оставьте свой комментарий