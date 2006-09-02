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Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Коллекция работ победителей.
Конкурс черно-белой детской фотографии проходит уже в пятый раз, ежегодно покоряя сердца зрителей невероятными снимками. Детство – идеальная тематика для съемок, поскольку гарантирует непредсказуемость и невероятную выразительность. Коллекция работ победителей отлично это подтверждает, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Все фотографии распределили в четырех категориях: «Портрет», «Файн-арт», «Образ жизни» и «Документальна и уличная фотография». В этом году первое место в главной, портретной категории занял Ли Джеффрис, фотограф из Великобритании. На его снимке изображен мальчик с веснушками, гипнотизирующий своим увлеченным взглядом.
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Победители второй части «Black and White Child Photo Competition 2018» станут известны в январе 2019 года. У желающих принять участие еще есть возможность подать заявку. Ну а сейчас нашему вниманию предоставлена коллекция завораживающих черно-белых снимков, с удивительными детьми в главной роли.
Конкурс черно-белой детской фотографии проходит уже в пятый раз, ежегодно покоряя сердца зрителей невероятными снимками. Детство – идеальная тематика для съемок, поскольку гарантирует непредсказуемость и невероятную выразительность. Коллекция работ победителей отлично это подтверждает, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Все фотографии распределили в четырех категориях: «Портрет», «Файн-арт», «Образ жизни» и «Документальна и уличная фотография». В этом году первое место в главной, портретной категории занял Ли Джеффрис, фотограф из Великобритании. На его снимке изображен мальчик с веснушками, гипнотизирующий своим увлеченным взглядом.
Читайте также: Впечатляющее зрелище гонки аэростатов в Тайване. Фото
Победители второй части «Black and White Child Photo Competition 2018» станут известны в январе 2019 года. У желающих принять участие еще есть возможность подать заявку. Ну а сейчас нашему вниманию предоставлена коллекция завораживающих черно-белых снимков, с удивительными детьми в главной роли.
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