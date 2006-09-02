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Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото

Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото Коллекция работ победителей.

Конкурс черно-белой детской фотографии проходит уже в пятый раз, ежегодно покоряя сердца зрителей невероятными снимками. Детство – идеальная тематика для съемок, поскольку гарантирует непредсказуемость и невероятную выразительность. Коллекция работ победителей отлично это подтверждает, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Все фотографии распределили в четырех категориях: «Портрет», «Файн-арт», «Образ жизни» и «Документальна и уличная фотография». В этом году первое место в главной, портретной категории занял Ли Джеффрис, фотограф из Великобритании. На его снимке изображен мальчик с веснушками, гипнотизирующий своим увлеченным взглядом.

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Победители второй части «Black and White Child Photo Competition 2018» станут известны в январе 2019 года. У желающих принять участие еще есть возможность подать заявку. Ну а сейчас нашему вниманию предоставлена коллекция завораживающих черно-белых снимков, с удивительными детьми в главной роли.

Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
Лучшие снимки по версии Child Photo Competition 2018. Фото
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 Теги: фото, конкурс

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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