Раздел: Фоторепортажи
Знаменитости показали своих необычных домашних питомцев. Фото
Они подошли к выбору нестандартно.
Говорят, что собака - лучший друг человека, но эти знаменитые владельцы домашних животных склонны не соглашаться с этим мнением. Вероятно, они думают, что собаки слишком популярны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Голуби Майка Тайсона.
Он был жестоким боксером, который откусил сопернику ухо, но в настоящее время у Майка Тайсона появилось новое хобби - голуби. Тайсон начал любил голубей еще до карьеры боксера и заводил их. Его коллекция выросла после того, как он ушел из бокса. Теперь он владеет тысячами одомашненных голубей. Он говорит, что считает свое увлечение терапевтическим.
2. Шимпанзе Майкла Джексона.
Шимпанзе, названный Bubbles, часто сопровождал его в командировках, прежде чем они поселились на ранчо Neverland. Там, по сообщениям, обезьяна спала в кроватке в комнате Джексона, использовала тот же туалет и даже ела конфеты в кинотеатре Neverland.
3. Альпака Николь Кидман.
Что общего у Николь Кидман и ее альпаки? Их красивые длинные ресницы. Кидман и ее муж Кит Урбан любят разводят этих животных на своей ферме в Нэшвилле. Актриса сказала, что изначально они их полюбили из-за прекрасных длинных шеек и ресниц, но она стала любить их больше из-за их нежной натуры.
4. Зоопарк Хью Хефнера.
Мы все знаем, что Хью Хефнер держал кроликов в своем особняке, но знаете ли вы, что его обитель также является домом для множества других животных? Финансовый директор Playboy превратил часть своего имения в официальный зоопарк, в комплекте с павлинами, фламинго, обезьянами, белками, капуцинами и тамаринами.
5. Водяная агама Чарли Шина.
Чарли Шин владеет водяной агамой, которую он окрестил Хоппером-младшим. К сожалению, животное умерло.
6 Осьминог Николаса Кейджа.
Он утверждал, что наблюдение за животными, которые так отличаются от людей, помогло ему развить свои актерские способности. К сожалению, Кейдж должен был отдать своего восьминогого друга после того, как у него начались финансовые проблемы.
7. Белые тигры Майка Тайсона.
Любимый тигр Майка Тайсона прославился в хит-комедии 2009 года «Мальчишник в Вегасе», но мало кто знает, что Тайсон фактически владеет несколькими белыми тиграми. К сожалению, он должен был отдать своих кошачьих друзей, после того как заботиться о них стало слишком дорого.
8. Оцелот Сальвадора Дали.
Художник-сюрреалист Сальвадор Дали был эксцентричным человеком, поэтому не будет слишком удивительно, что у него было нетрадиционное домашнее животное, которое соответствовало его индивидуальности. Дали владел оцелотом по имени Бабу. Он путешествовал повсюду со своим кошачьим компаньоном.
9. Вьетнамская вислобрюхая свинья Джорджа Клуни.
Отношения Джорджа Клуни с его пузатой свинкой Максом, продолжались 18 лет. Первоначально подарок для его бывшей подруги, Келли Престон, Макс был когда-то крошечной маленькой свинкой. Однако он вырос до 136 кг. Хотя Клуни построил ему приют недалеко от главного дома, Макс часто спал в кровати Клуни. Он умер и отправился на небеса в конце 2006 года.
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10. Олень Оди Хепберн.
Во время съемок «Зелёные поместья» в 1959 году Одри Хепберн приняла домашнее животное, которое дополняло ее изящность.
Говорят, что собака - лучший друг человека, но эти знаменитые владельцы домашних животных склонны не соглашаться с этим мнением. Вероятно, они думают, что собаки слишком популярны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Голуби Майка Тайсона.
Он был жестоким боксером, который откусил сопернику ухо, но в настоящее время у Майка Тайсона появилось новое хобби - голуби. Тайсон начал любил голубей еще до карьеры боксера и заводил их. Его коллекция выросла после того, как он ушел из бокса. Теперь он владеет тысячами одомашненных голубей. Он говорит, что считает свое увлечение терапевтическим.
2. Шимпанзе Майкла Джексона.
Шимпанзе, названный Bubbles, часто сопровождал его в командировках, прежде чем они поселились на ранчо Neverland. Там, по сообщениям, обезьяна спала в кроватке в комнате Джексона, использовала тот же туалет и даже ела конфеты в кинотеатре Neverland.
3. Альпака Николь Кидман.
Что общего у Николь Кидман и ее альпаки? Их красивые длинные ресницы. Кидман и ее муж Кит Урбан любят разводят этих животных на своей ферме в Нэшвилле. Актриса сказала, что изначально они их полюбили из-за прекрасных длинных шеек и ресниц, но она стала любить их больше из-за их нежной натуры.
4. Зоопарк Хью Хефнера.
Мы все знаем, что Хью Хефнер держал кроликов в своем особняке, но знаете ли вы, что его обитель также является домом для множества других животных? Финансовый директор Playboy превратил часть своего имения в официальный зоопарк, в комплекте с павлинами, фламинго, обезьянами, белками, капуцинами и тамаринами.
5. Водяная агама Чарли Шина.
Чарли Шин владеет водяной агамой, которую он окрестил Хоппером-младшим. К сожалению, животное умерло.
6 Осьминог Николаса Кейджа.
Он утверждал, что наблюдение за животными, которые так отличаются от людей, помогло ему развить свои актерские способности. К сожалению, Кейдж должен был отдать своего восьминогого друга после того, как у него начались финансовые проблемы.
7. Белые тигры Майка Тайсона.
Любимый тигр Майка Тайсона прославился в хит-комедии 2009 года «Мальчишник в Вегасе», но мало кто знает, что Тайсон фактически владеет несколькими белыми тиграми. К сожалению, он должен был отдать своих кошачьих друзей, после того как заботиться о них стало слишком дорого.
8. Оцелот Сальвадора Дали.
Художник-сюрреалист Сальвадор Дали был эксцентричным человеком, поэтому не будет слишком удивительно, что у него было нетрадиционное домашнее животное, которое соответствовало его индивидуальности. Дали владел оцелотом по имени Бабу. Он путешествовал повсюду со своим кошачьим компаньоном.
9. Вьетнамская вислобрюхая свинья Джорджа Клуни.
Отношения Джорджа Клуни с его пузатой свинкой Максом, продолжались 18 лет. Первоначально подарок для его бывшей подруги, Келли Престон, Макс был когда-то крошечной маленькой свинкой. Однако он вырос до 136 кг. Хотя Клуни построил ему приют недалеко от главного дома, Макс часто спал в кровати Клуни. Он умер и отправился на небеса в конце 2006 года.
Читайте также: Впечатляющее зрелище гонки аэростатов в Тайване. Фото
10. Олень Оди Хепберн.
Во время съемок «Зелёные поместья» в 1959 году Одри Хепберн приняла домашнее животное, которое дополняло ее изящность.
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