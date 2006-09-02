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Знаменитости показали своих необычных домашних питомцев. Фото

Знаменитости показали своих необычных домашних питомцев. ФотоОни подошли к выбору нестандартно.

Говорят, что собака - лучший друг человека, но эти знаменитые владельцы домашних животных склонны не соглашаться с этим мнением. Вероятно, они думают, что собаки слишком популярны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Знаменитости показали своих необычных домашних питомцев. Фото


1. Голуби Майка Тайсона.

Он был жестоким боксером, который откусил сопернику ухо, но в настоящее время у Майка Тайсона появилось новое хобби - голуби. Тайсон начал любил голубей еще до карьеры боксера и заводил их. Его коллекция выросла после того, как он ушел из бокса. Теперь он владеет тысячами одомашненных голубей. Он говорит, что считает свое увлечение терапевтическим.

Знаменитости показали своих необычных домашних питомцев. Фото


2. Шимпанзе Майкла Джексона.

Шимпанзе, названный Bubbles, часто сопровождал его в командировках, прежде чем они поселились на ранчо Neverland. Там, по сообщениям, обезьяна спала в кроватке в комнате Джексона, использовала тот же туалет и даже ела конфеты в кинотеатре Neverland.

Знаменитости показали своих необычных домашних питомцев. Фото


3. Альпака Николь Кидман.

Что общего у Николь Кидман и ее альпаки? Их красивые длинные ресницы. Кидман и ее муж Кит Урбан любят разводят этих животных на своей ферме в Нэшвилле. Актриса сказала, что изначально они их полюбили из-за прекрасных длинных шеек и ресниц, но она стала любить их больше из-за их нежной натуры.

Знаменитости показали своих необычных домашних питомцев. Фото


4. Зоопарк Хью Хефнера.

Мы все знаем, что Хью Хефнер держал кроликов в своем особняке, но знаете ли вы, что его обитель также является домом для множества других животных? Финансовый директор Playboy превратил часть своего имения в официальный зоопарк, в комплекте с павлинами, фламинго, обезьянами, белками, капуцинами и тамаринами.

Знаменитости показали своих необычных домашних питомцев. Фото


5. Водяная агама Чарли Шина.

Чарли Шин владеет водяной агамой, которую он окрестил Хоппером-младшим. К сожалению, животное умерло.

Знаменитости показали своих необычных домашних питомцев. Фото


6 Осьминог Николаса Кейджа.

Он утверждал, что наблюдение за животными, которые так отличаются от людей, помогло ему развить свои актерские способности. К сожалению, Кейдж должен был отдать своего восьминогого друга после того, как у него начались финансовые проблемы.

Знаменитости показали своих необычных домашних питомцев. Фото


7. Белые тигры Майка Тайсона.

Любимый тигр Майка Тайсона прославился в хит-комедии 2009 года «Мальчишник в Вегасе», но мало кто знает, что Тайсон фактически владеет несколькими белыми тиграми. К сожалению, он должен был отдать своих кошачьих друзей, после того как заботиться о них стало слишком дорого.

Знаменитости показали своих необычных домашних питомцев. Фото


8. Оцелот Сальвадора Дали.

Художник-сюрреалист Сальвадор Дали был эксцентричным человеком, поэтому не будет слишком удивительно, что у него было нетрадиционное домашнее животное, которое соответствовало его индивидуальности. Дали владел оцелотом по имени Бабу. Он путешествовал повсюду со своим кошачьим компаньоном.

Знаменитости показали своих необычных домашних питомцев. Фото


9. Вьетнамская вислобрюхая свинья Джорджа Клуни.

Отношения Джорджа Клуни с его пузатой свинкой Максом, продолжались 18 лет. Первоначально подарок для его бывшей подруги, Келли Престон, Макс был когда-то крошечной маленькой свинкой. Однако он вырос до 136 кг. Хотя Клуни построил ему приют недалеко от главного дома, Макс часто спал в кровати Клуни. Он умер и отправился на небеса в конце 2006 года.

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Знаменитости показали своих необычных домашних питомцев. Фото


10. Олень Оди Хепберн.

Во время съемок «Зелёные поместья» в 1959 году Одри Хепберн приняла домашнее животное, которое дополняло ее изящность.
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 Теги: звезды, питомцы

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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