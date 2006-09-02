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Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. Фото

Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. ФотоИм удалось создать полноценную квартиру.

В связи со стремительным ростом городского населения особенно актуальным становится вопрос о доступном жилье. Не всем по карману приобретение полноценных квартир или просторных домов, многим приходится довольствоваться малым. Именно поэтому многие дизайнерские фирмы специализируются на создании функциональных квартир на очень малых площадях. Оказывается, и на 22 квадратных метрах можно создать полноценную квартиру. А как это получилось - узнайте из нашего материала, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. Фото


Как правило, именно столицы страдают от большого скопления народа, и Тайбэй (Тайвань) не является исключением. Именно в этом городе дизайнерское бюро A Little Design разработало и реализовало проект компактной и полноценной квартиры по заказу клиента, который не обременен семьей и очень часто бывает в длительных командировках.

Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. Фото


Перед архитекторами стояла очень сложная задача, ведь нужно было сделать не только уютную, но и полнофункциональную квартиру без нагромождения мебелью и бытовой техникой.
Благодаря тому, что высота помещения составляет 3,3 метра, дизайнерам удалось разделить пространство на два яруса.

Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. Фото


Пространство первого яруса распланировано так, что на нем было решено разместить полноценную кухню, зону отдыха, ванную комнату, а на втором - спальню и библиотеку. Такой проект студии вполне устраивал заказчика, ведь в ней задействован каждый сантиметр полезной площади, продуманы все необходимые зоны.

Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. Фото


Чтобы максимально освободить площадь по центру помещения, все зоны расположили вдоль стен по периметру, что позволило получить свободный доступ ко второму ярусу.

Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. Фото


Сочетание белого цвета и натурального дуба позволило зрительно увеличить площадь и наполнить пространство светом, придавая всему интерьеру особый шарм и стиль.

Давайте подробней рассмотрим каждую зону квартиры-студии

1. Гостиная

Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. Фото


Под зону отдыха использовали нишу, которая образовалась в результате объединения балкона с комнатой предыдущими хозяевами. В нее был поставлен небольшой диван с выдвижными ящиками для хранения.

Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. Фото


На боковых стенах установили шкафы и полки, что позволило более рационально использовать пространство.
А матовое окно, пропускающее приглушенный солнечный свет создает, атмосферу уюта и домашнего тепла.

2. Кухня

Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. Фото


Кухня получилась хоть и маленькой, но в ней есть все необходимое - мойка, газовая печь, кухонный стол с рабочей зоной, холодильник и даже стиральная машина. На рабочей стене установили ряд навесных шкафчиков для хранения всей кухонной утвари и продуктов питания.

3. Столовая и рабочий уголок

Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. Фото


Чтобы не загромождать площадь лишней мебелью, было решено использовать два узких стола, которые стоят у стены и практически не занимают место. Над одним из них установили оригинальную лампу, как бы обозначив рабочую зону.

Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. Фото


Но при необходимости их можно поставить так, что они превратятся в обеденный стол или барную стойку.

4. Ванная комната

Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. Фото


Для того, чтобы ванная комната не казалась совсем крошечной, стены облицевали белой глянцевой плиткой, повесили полку с зеркальной дверцей. Сантехнику установили компактных размеров, чтобы не загромождать помещение.

Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. Фото


Очень интересно решили вопрос с маскировкой бойлера и всех коммуникационных труб, закрыв их огромной раздвижной зеркальной дверью.

5. Спальня

Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. Фото


Поскольку потолки позволяли создать второй ярус, зону сна решили сделать наверху. Это позволило установить большую кровать на высоком пьедестале, под которым есть огромный шкаф для вещей.

Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. Фото


Часть этого сооружения занимает сама кровать, а оставшееся пространство можно использовать как дополнительное спальное место или просто как площадку для отдыха. Чтобы максимально использовать каждую стену, дизайнеры установили вместительные книжные полки и небольшой журнальный столик, который можно использовать как рабочее место в вечернее время.

6. Лестницы

Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. Фото


Чтобы попасть на второй ярус, установили очень удобную лестницу, внутреннюю площадь которой можно использовать как дополнительное место хранения.

Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. Фото


За книгами, расположенными под потолком, можно добраться по съемной металлической лесенке, которую установили перед встроенным шкафом.

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Дизайнеры создали идеальный дом на площади всего 22 кв.м. Фото


Хоть интерьер крошечной квартиры и оформлен в минималистском стиле, но он получился очень практичным, комфортным и стильным.
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 Теги: дизайн, интерьер

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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