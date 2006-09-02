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Опровергнутые наукой мифы, в которые до сих пор верят. Фото
15 опровергнутых наукой мифов.
Порой сложно перестать верить в мифы, особенно, если их научно обосновывали и вбивали нам в голову с самого детства. Восприятие новой информации дается сложно, особенно, если она противоречит нашему представлению о мире. В результате, люди предпочитают искать факты, подтверждающие их точку зрения вместо того, чтобы принять научные доказательства, противоречащие их мнению. Мы предлагаем прочитать этот пост и раз и навсегда избавиться от этих 15 опровергнутых наукой мифов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Собаки видят все в черно-белом цвете
Заблуждение. Они различают цвета, правда не настолько хорошо, как это делает человек.
2. Верблюды хранят воду в горбах
У верблюдах в горбах жир, а не вода.
3. Лохнесское чудовище
Человек, сделавший оригинальное фото Лохнесского чудовища несколько раз заявлял, что оно ненастоящее.
4. Нельзя спать с включенным вентилятором, потому что вы можете умереть
Многие азиаты до сих пор считают, что оставленный на ночь вентилятор выдует весь воздух из комнаты. Так вот, это неправда. Максимум, вас может просквозить немного.
5. Молния не бьет в одно и то же место дважды
Это чушь. Вероятность того, что молния ударит в одно место дважды, - 45 %, а не 0 %, как принято считать.
6. Ученые до сих пор не знают механизма полета пчелы
В 1930-х годах некоторые ученые обнаружили, что изучения полетов с неподвижным крылом бесполезны в случае с насекомыми. Хотя ученые в конце концов выяснили секрет полета насекомых (быстрое хлопанье крыльями, что приводит к созданию завихрений воздуха), люди до сих пор думают, что это тайна.
7. Летучие мыши слепы
Лишь то, что эти животные используют эхолокацию, не означает, что они не могут видеть. На самом деле, летучие мыши используют оба способа, чтобы ориентироваться в пространстве - зрение и эхолокация.
8. Лжецы избегают зрительного контакта
Отнюдь, все индивидуально. Даже детектор лжи не всегда может отличить, врет ли человек или нет.
9. Различные участки языка чувствуют разные вкусы
Долгое время считалось именно так. Несмотря на это, язык на самом деле способен воспринимать любой вкус любой частью своей поверхности.
10. У викингов были рогатые шлемы
Говоря о шлемах викингов, мы всегда представляем нечто рогатое. Однако, ни одно историческое доказательство не подтвердило эту теорию. Рога на шлемах викингов появились только в XIX веке благодаря тому, что именно так их начали изображать художники.
11. Группа крови определяет личность
Ученые, занимающиеся проблемами крови, считают, что группа крови не может определять такие тонкие материи, как характер, психика, мышление, память и т. д.
12. Микроволны могут вызвать рак
Они не могут этого сделать, поскольку не являются «ионизирующими». Только высокочастотное ультрафиолетовое излучение, рентгеновские лучи и гамма-лучи обладают достаточной энергией, чтобы высвободить свободные электроны из молекул. Больше нужно переживать насчет излишнего пребывания на солнце, а не насчет своей микроволновки или мобильного телефона.
13. Вакцины вызывают аутизм
Исследование, которое привело к этому убеждению, было разоблачено несколько раз как мошенническое. Его автор Эндрю Уэйкфилд даже был лишен медицинской лицензии в Великобритании за манипулирование доказательствами и нарушение этических кодексов.
14. Сахар делает детей гиперактивными
Это утверждение на самом деле было опровергнуто. Ученые в ходе эксперимента дали детям подслащенное плацебо, но родители, которые считали, что это сахар, утверждали, что их дети проявляют повышенную активность.
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15. Люди используют только 10% своего мозга
Человек использует весь мозг, просто не в одно и то же время. Если используется 100% мозга одновременно, это приводит к апоплексическому удару.
Порой сложно перестать верить в мифы, особенно, если их научно обосновывали и вбивали нам в голову с самого детства. Восприятие новой информации дается сложно, особенно, если она противоречит нашему представлению о мире. В результате, люди предпочитают искать факты, подтверждающие их точку зрения вместо того, чтобы принять научные доказательства, противоречащие их мнению. Мы предлагаем прочитать этот пост и раз и навсегда избавиться от этих 15 опровергнутых наукой мифов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Собаки видят все в черно-белом цвете
Заблуждение. Они различают цвета, правда не настолько хорошо, как это делает человек.
2. Верблюды хранят воду в горбах
У верблюдах в горбах жир, а не вода.
3. Лохнесское чудовище
Человек, сделавший оригинальное фото Лохнесского чудовища несколько раз заявлял, что оно ненастоящее.
4. Нельзя спать с включенным вентилятором, потому что вы можете умереть
Многие азиаты до сих пор считают, что оставленный на ночь вентилятор выдует весь воздух из комнаты. Так вот, это неправда. Максимум, вас может просквозить немного.
5. Молния не бьет в одно и то же место дважды
Это чушь. Вероятность того, что молния ударит в одно место дважды, - 45 %, а не 0 %, как принято считать.
6. Ученые до сих пор не знают механизма полета пчелы
В 1930-х годах некоторые ученые обнаружили, что изучения полетов с неподвижным крылом бесполезны в случае с насекомыми. Хотя ученые в конце концов выяснили секрет полета насекомых (быстрое хлопанье крыльями, что приводит к созданию завихрений воздуха), люди до сих пор думают, что это тайна.
7. Летучие мыши слепы
Лишь то, что эти животные используют эхолокацию, не означает, что они не могут видеть. На самом деле, летучие мыши используют оба способа, чтобы ориентироваться в пространстве - зрение и эхолокация.
8. Лжецы избегают зрительного контакта
Отнюдь, все индивидуально. Даже детектор лжи не всегда может отличить, врет ли человек или нет.
9. Различные участки языка чувствуют разные вкусы
Долгое время считалось именно так. Несмотря на это, язык на самом деле способен воспринимать любой вкус любой частью своей поверхности.
10. У викингов были рогатые шлемы
Говоря о шлемах викингов, мы всегда представляем нечто рогатое. Однако, ни одно историческое доказательство не подтвердило эту теорию. Рога на шлемах викингов появились только в XIX веке благодаря тому, что именно так их начали изображать художники.
11. Группа крови определяет личность
Ученые, занимающиеся проблемами крови, считают, что группа крови не может определять такие тонкие материи, как характер, психика, мышление, память и т. д.
12. Микроволны могут вызвать рак
Они не могут этого сделать, поскольку не являются «ионизирующими». Только высокочастотное ультрафиолетовое излучение, рентгеновские лучи и гамма-лучи обладают достаточной энергией, чтобы высвободить свободные электроны из молекул. Больше нужно переживать насчет излишнего пребывания на солнце, а не насчет своей микроволновки или мобильного телефона.
13. Вакцины вызывают аутизм
Исследование, которое привело к этому убеждению, было разоблачено несколько раз как мошенническое. Его автор Эндрю Уэйкфилд даже был лишен медицинской лицензии в Великобритании за манипулирование доказательствами и нарушение этических кодексов.
14. Сахар делает детей гиперактивными
Это утверждение на самом деле было опровергнуто. Ученые в ходе эксперимента дали детям подслащенное плацебо, но родители, которые считали, что это сахар, утверждали, что их дети проявляют повышенную активность.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
15. Люди используют только 10% своего мозга
Человек использует весь мозг, просто не в одно и то же время. Если используется 100% мозга одновременно, это приводит к апоплексическому удару.
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