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Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. Фото

Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. ФотоУличные пейзажи от Дориана Пеллумби

Талантливый фотограф-самоучка, режиссер и визуальный художник Дориан Пеллумби (Dorian Pellumbi) родился в Корче, Албания, а в настоящее время живет и работает в Болонье, Италия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Он занимается ландшафтной и уличной фотографией. Дориан путешествует по Италии, чтобы запечатлеть захватывающие уличные пейзажи.

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На его страницу в Instagram подписаны более 144 000 человек.

Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. Фото
Впечатляющие городские пейзажи от фотографа-самоучки. Фото
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 Теги: пейзажи, город

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