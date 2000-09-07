» » Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото

Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. ФотоПодборка фотографий повседневной жизни в Латинской Америке.

Латинская Америка - это собирательное наименование американских стран и территорий, использующих в качестве официальных романских языков, прежде всего - иберо-романские испанский и португальский, иногда также галло-романский французский, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Название объясняется тем, что романские языки произошли от латинского языка.

Читайте также: Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото

До конца XIX века в США также использовался термин Испанская Америка, обозначая все испаноязычные территории южнее США.

Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Латинская Америка, жизнь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:27 » Автор: Татьяна Ларина
     81
     0

Похожие новости по теме

Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото Будни жителей Латинской Америки в ярких снимках. Фото

Это страны с особенной культурой.

Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото

Подборка фотографий повседневной жизни в Латинской Америке.

Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото Впечатляющие кадры жизни в Латинской Америке. Фото

Подборка фотографий повседневной жизни в Латинской Америке.

Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото Яркие кадры повседневной жизни в Латинской Америке. Фото

Подборка фотографий повседневной жизни в Латинской Америке.

Яркие кадры повседневной жизни в США. Фото Яркие кадры повседневной жизни в США. Фото

Подборка фотографий повседневной жизни в США.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх