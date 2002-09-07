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Захватывающие кадры: игры кочевников в Кыргызстане 2018. Фото
Игры проходят для сохранения традиционных видов спорта тюркских кочевых народов.
В понедельник в Кыргызстане стартовали Всемирные игры кочевников, которые проходят раз в два года с 2014 года и продлятся до 8 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Игры проходят для сохранения традиционных видов спорта тюркских кочевых народов. Они включают в себя 37 этнических спортивных мероприятий, таких как верховая езда, боевые искусства, стрельба из лука, охота и другие. В соревнованиях принимают участие свыше двух тысяч атлетов из более чем 80 стран мира.
Читайте также: В Кыргызстане начались Всемирные игры кочевников
На игры кочевников в живописном ущелье Кырчын у берегов озера Иссык-Куль среднеазиатской страны собрались посмотреть более 10 000 зрителей.
В понедельник в Кыргызстане стартовали Всемирные игры кочевников, которые проходят раз в два года с 2014 года и продлятся до 8 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Игры проходят для сохранения традиционных видов спорта тюркских кочевых народов. Они включают в себя 37 этнических спортивных мероприятий, таких как верховая езда, боевые искусства, стрельба из лука, охота и другие. В соревнованиях принимают участие свыше двух тысяч атлетов из более чем 80 стран мира.
Читайте также: В Кыргызстане начались Всемирные игры кочевников
На игры кочевников в живописном ущелье Кырчын у берегов озера Иссык-Куль среднеазиатской страны собрались посмотреть более 10 000 зрителей.
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