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Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото

Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. ФотоНедавно в поселении Бизил, Кения, прошел обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины.

В конце августа тысячи разукрашенных охрой африканских мальчишек получили благословение, когда их обрызгали молоком и пивом, отведали мясо и сердце жертвенного быка, получили кольцо из бычьей кожи и сфотографировались с семьей на память, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

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Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
Так проходит обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины. Фото
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 Теги: масаи, племя

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Сегодня, 08:37 » Автор: Татьяна Ларина
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