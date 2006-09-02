Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото

Похожие новости по теме

Недавно в поселении Бизил, Кения, прошел обряд посвящения мальчиков племени масаи в мужчины.

Нескольких лет достаточно для того, чтобы мегаполис сильно изменился.

Эти 10 городов поистине могут гордиться преобразованиями, которые произошли с ними всего за несколько десятилетий.