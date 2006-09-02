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Раздел: Фоторепортажи  
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Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото

Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. ФотоОни очень сильно изменились.

Время быстротечно и снимки этих больших мировых центров этому доказательство. Крупные города постоянно развиваются, расстраиваются и меняют свой облик. Давайте взглянем на то, как за прошедшие годы изменились разные города мира. Некоторые из них были построены буквально с нуля, другие же настолько сильно изменились, что их практически невозможно узнать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Нью-Йорк

Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото
Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото


Дубай

Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото
Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото


Лондон

Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото
Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото


Абу-Даби

Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото
Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото


Париж

Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото
Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото


Доха

Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото
Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото


Сидней

Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото
Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото


Токио

Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото
Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото


Гонконг

Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото
Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото


Рио-де-Жанейро

Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото
Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото


Торонто

Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото
Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото


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Шанхай

Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото
Как выглядели в прошлом популярные мегаполисы. Фото
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 Теги: мегаполисы, туризм

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Сегодня, 10:25 » Автор: Анна Мартынова
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