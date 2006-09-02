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Раздел: Фоторепортажи  
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Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото

Словно разные люди: звезды без мейк-апа. ФотоИх очень сложно узнать.

Звезды уже так полюбились нам со своими фирменными макияжами, что узнать их «с натуральными лицами» практически не представляется возможным… Сегодня мы покажем вам, как будут выглядеть наши любимые селебрити, сотри с их лица фирменные «фишки» визажа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: Десять способов выглядеть стильно без лишних затрат. Фото

Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
Словно разные люди: звезды без мейк-апа. Фото
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 Теги: звезды, макияж

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Сегодня, 13:25 » Автор: Анна Мартынова
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