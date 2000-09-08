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Одиннадцать способов зрительно увеличить маленькую комнату. Фото
Создается иллюзия простора.
Как известно, любое маленькое помещение можно сделать визуально просторней, применив действенный и доступный всем способ – оптическую иллюзию. Существует масса способов, хитростей и приемов, которые даже очень тесное пространство превратят в просторный зал. Для обладателей крошечных квартир, желающих создать иллюзию простора и величия, эти 11 действенных дизайнерских советов помогут сделать правильный выбор, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate
За последнее время наработано очень много приемов, позволяющих даже маленькой комнате стать более шире, выше, светлее и просторней без разрушений существующих ниш и перегородок, а также дорогих перепланировок и ремонтов. Они позволяют справиться с этой проблемой самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Только нужно соблюдать главное правило - не нарушать пропорции и не переусердствовать, иначе получите обратный результат.
1. Контрастное пятно
Все знают, что цвет в интерьере играет главенствующую роль, и если ошибиться с выбором, то неудачно подобранная цветовая гамма просто «поглотит» имеющуюся площадь. А это непозволительная роскошь для обладателей малых площадей.
Часто на дизайнерских сайтах или в журнала советуют использовать светлые тона. Однако этот прием работает только в комнатах площадью больше 8 кв. метров, на меньших площадях таким оформлением вы добьетесь лишь схожесть с палатой в больнице или санузлом.
Поэтому существует очень интересный вариант оформления – затемнение одной или несколько площадей. Например, если сделать акцент на задней стенке и окрасить ее в темный цвет, комната зрительно углубится и появится ощущения простора. Такой метод надо правильно применять, обращая внимание на форму и высоту комнаты, ведь неуместное выделение плоскости может еще больше ухудшить ситуацию.
2. Выигрышный рисунок обоев
Умело подобранные обои в один момент смогут превратить вашу комнату в более просторную и светлую при условии, что вы учли форму и высоту помещения.
Если в квартире низкие потолки, то используйте обои с вертикальными полосками, такое решение позволит визуально значительно увеличить пространство.
Если оклеить одну из стен обоями с крупным геометрическим рисунком, а остальные стены однотонными, то оптическая иллюзия простора будет обеспечена.
Выбирая обои с мелким рисунком, следите, чтобы он не вызывал рябь в глазах. Но и очень крупный, а тем более разноцветный рисунок на полотне не добавит ни пространства, ни красоты вашему интерьеру.
3. Фотообои или фрески
Благодаря современным технологиям появились очень качественные и оригинальные фотообои, а также необыкновенные фото-картины, которые способны не только преобразить внешний вид комнаты, но и создать иллюзию нереального простора.
Даже самые крошечные площади санузлов в 1 кв. м. преображаются до неузнаваемости.
4. 3D – современные приемы
Современные приемы создания объема способны создать очень реалистическую картинку в любой сфере применения и, оформление интерьера не стало исключением. 3D-технологии способны визуально увеличить пространство даже лучше, чем привычные зеркала, цвет, фактура и т.д.
Если использовать обои, натяжные потолки или полы с 3D-технологией нанесения рисунка, то получится не только зрительно увеличить комнату, но и достичь ошеломляющего результата в оформлении всего интерьера.
5. Зеркальные поверхности
Всем известна способность зеркал приумножать свет и отражать находящиеся вокруг предметы, создавая при этом иллюзию величия и простора. Поэтому в оформлении интерьера маленькой комнаты они должны стать главным элементом, который поможет вам не только украсить комнату, но и увеличить ее визуальную площадь.
Если установить напротив окна большое зеркало или шкаф купе с зеркальной поверхностью, то обилие света и пространства будет гарантировано. Главное, проследить, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на само зеркало, потому что это приведет к потускнению поверхности и появлению пятен.
Если установите на одну стену зеркальную поверхность, то достигнете потрясающего эффекта, комната сразу же преобразится, станет светлее и больше.
6. Освещение
Даже самый изысканный и дорогой интерьер может поблекнуть, если не обеспечить правильным освещением помещение. При умелой подсветке всех уголков можно превратить маленькую комнату в просторный зал. При этом нужно придерживаться только некоторых правил.
Как бы странно это не звучало, но именно в маленькой комнате прекрасным вариантом является установка большой люстры. Яркий и объемный ее свет, не только оригинально впишется в интерьер комнаты, но и создаст иллюзию простора.
Очень интересно и глубоко смотрятся светодиодные и галогенные подсветки, установленные на книжных полках, шкафах, зеркалах. Мало того, что они прекрасно освещают помещение, но и зрительно увеличивают комнату.
А если установить подсветку вдоль стены, то глубина и простор в комнате будет обеспечены.
Все темные углы лучше посветить отдельно, используя напольные торшеры или настенные бра. Такая хитрость добавить объема маленькому помещению и сделает его более уютным.
7. Текстильные изделия
Конечно же, в первую очередь надо позаботиться о шторах или портьерах, которые тоже помогут вам увеличить визуальное пространство помещения. Поэтому откажитесь от громоздких темных портьер в пользу более светлых и воздушных.
Зрительно увеличить площадь комнаты можно, если собрать шторы в виде гармошки, при этом они должны быть обязательно до пола. Карниз лучше приобрести более широкий и установить его под самый потолок.
Если у вас маленькая комната, ни в коем случае не оставляйте на столе скатерть, ведь она акцентирует на себе внимание, чем визуально сужает пространство.
8. Ковры
Если вы любите комфорт и тепло, то ковер станет обязательным предметом интерьера. И от того, какой размер и расцветку вы выберете, зависит конечный результат. Темные расцветки и массивный рисунок не только утяжеляет интерьер, но и поглощает и без того малое пространство.
А выбор размера зависит от того, в какой комнате он будет находиться и в каком состоянии сам пол.
Если это спальня, то он должен быть на всю площадь пола, а если гостиная, то лучше визуально разграничить зону отдыха, расположив на ней мягкую мебель.
В узком коридоре, куда лучше будет смотреться небольшая дорожка, чем полностью закрывающее паркет покрытие.
9. Цветовое решение
Как бы вам не хотелось иметь диван пестрой расцветки или шкаф темного цвета, лучше откажитесь от этой идеи, если он будет находиться в маленькой комнате. Темные и броские цвета способны поглощать пространство.
Яркие подушки и покрывала оживят интерьер.
Яркие подушки и покрывала оживят интерьер.
А если хочется экспрессии, то можно положить несколько ярких подушек или плед, этот вариант сможет добавить изюминки без ущерба для общего пространства.
10. Прозрачная мебель
Очень интересно и выигрышно смотрится в интерьере маленькой комнаты стеклянный стол или даже сундук вместо журнального столика. Ведь они не только выполняют свою прямую функцию, но и не «забирают» пространство, потому что стекло позволяет смотреть на предметы сквозь него.
11. Размер мебели
Размер мебели тоже имеет огромное значение, ведь малые площади загромождать вообще не рекомендуют. Поэтому о массивных шкафах, диванах и креслах лучше вообще не вспоминать, даже если вы любитель величественных форм.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Такие площади лучше оформлять в стиле hi-tech, который предполагает минимальное количество мебели, прямые линии, глянцевые поверхности с хромированными аксессуарами и светлые холодные тона. Поэтому мебель выбирайте лаконичную, компактных размеров, желательно из легких материалов, а также отдавайте предпочтение зеркальным или глянцевым поверхностям.
Как известно, любое маленькое помещение можно сделать визуально просторней, применив действенный и доступный всем способ – оптическую иллюзию. Существует масса способов, хитростей и приемов, которые даже очень тесное пространство превратят в просторный зал. Для обладателей крошечных квартир, желающих создать иллюзию простора и величия, эти 11 действенных дизайнерских советов помогут сделать правильный выбор, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate
За последнее время наработано очень много приемов, позволяющих даже маленькой комнате стать более шире, выше, светлее и просторней без разрушений существующих ниш и перегородок, а также дорогих перепланировок и ремонтов. Они позволяют справиться с этой проблемой самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Только нужно соблюдать главное правило - не нарушать пропорции и не переусердствовать, иначе получите обратный результат.
1. Контрастное пятно
Все знают, что цвет в интерьере играет главенствующую роль, и если ошибиться с выбором, то неудачно подобранная цветовая гамма просто «поглотит» имеющуюся площадь. А это непозволительная роскошь для обладателей малых площадей.
Часто на дизайнерских сайтах или в журнала советуют использовать светлые тона. Однако этот прием работает только в комнатах площадью больше 8 кв. метров, на меньших площадях таким оформлением вы добьетесь лишь схожесть с палатой в больнице или санузлом.
Поэтому существует очень интересный вариант оформления – затемнение одной или несколько площадей. Например, если сделать акцент на задней стенке и окрасить ее в темный цвет, комната зрительно углубится и появится ощущения простора. Такой метод надо правильно применять, обращая внимание на форму и высоту комнаты, ведь неуместное выделение плоскости может еще больше ухудшить ситуацию.
2. Выигрышный рисунок обоев
Умело подобранные обои в один момент смогут превратить вашу комнату в более просторную и светлую при условии, что вы учли форму и высоту помещения.
Если в квартире низкие потолки, то используйте обои с вертикальными полосками, такое решение позволит визуально значительно увеличить пространство.
Если оклеить одну из стен обоями с крупным геометрическим рисунком, а остальные стены однотонными, то оптическая иллюзия простора будет обеспечена.
Выбирая обои с мелким рисунком, следите, чтобы он не вызывал рябь в глазах. Но и очень крупный, а тем более разноцветный рисунок на полотне не добавит ни пространства, ни красоты вашему интерьеру.
3. Фотообои или фрески
Благодаря современным технологиям появились очень качественные и оригинальные фотообои, а также необыкновенные фото-картины, которые способны не только преобразить внешний вид комнаты, но и создать иллюзию нереального простора.
Даже самые крошечные площади санузлов в 1 кв. м. преображаются до неузнаваемости.
4. 3D – современные приемы
Современные приемы создания объема способны создать очень реалистическую картинку в любой сфере применения и, оформление интерьера не стало исключением. 3D-технологии способны визуально увеличить пространство даже лучше, чем привычные зеркала, цвет, фактура и т.д.
Если использовать обои, натяжные потолки или полы с 3D-технологией нанесения рисунка, то получится не только зрительно увеличить комнату, но и достичь ошеломляющего результата в оформлении всего интерьера.
5. Зеркальные поверхности
Всем известна способность зеркал приумножать свет и отражать находящиеся вокруг предметы, создавая при этом иллюзию величия и простора. Поэтому в оформлении интерьера маленькой комнаты они должны стать главным элементом, который поможет вам не только украсить комнату, но и увеличить ее визуальную площадь.
Если установить напротив окна большое зеркало или шкаф купе с зеркальной поверхностью, то обилие света и пространства будет гарантировано. Главное, проследить, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на само зеркало, потому что это приведет к потускнению поверхности и появлению пятен.
Если установите на одну стену зеркальную поверхность, то достигнете потрясающего эффекта, комната сразу же преобразится, станет светлее и больше.
6. Освещение
Даже самый изысканный и дорогой интерьер может поблекнуть, если не обеспечить правильным освещением помещение. При умелой подсветке всех уголков можно превратить маленькую комнату в просторный зал. При этом нужно придерживаться только некоторых правил.
Как бы странно это не звучало, но именно в маленькой комнате прекрасным вариантом является установка большой люстры. Яркий и объемный ее свет, не только оригинально впишется в интерьер комнаты, но и создаст иллюзию простора.
Очень интересно и глубоко смотрятся светодиодные и галогенные подсветки, установленные на книжных полках, шкафах, зеркалах. Мало того, что они прекрасно освещают помещение, но и зрительно увеличивают комнату.
А если установить подсветку вдоль стены, то глубина и простор в комнате будет обеспечены.
Все темные углы лучше посветить отдельно, используя напольные торшеры или настенные бра. Такая хитрость добавить объема маленькому помещению и сделает его более уютным.
7. Текстильные изделия
Конечно же, в первую очередь надо позаботиться о шторах или портьерах, которые тоже помогут вам увеличить визуальное пространство помещения. Поэтому откажитесь от громоздких темных портьер в пользу более светлых и воздушных.
Зрительно увеличить площадь комнаты можно, если собрать шторы в виде гармошки, при этом они должны быть обязательно до пола. Карниз лучше приобрести более широкий и установить его под самый потолок.
Если у вас маленькая комната, ни в коем случае не оставляйте на столе скатерть, ведь она акцентирует на себе внимание, чем визуально сужает пространство.
8. Ковры
Если вы любите комфорт и тепло, то ковер станет обязательным предметом интерьера. И от того, какой размер и расцветку вы выберете, зависит конечный результат. Темные расцветки и массивный рисунок не только утяжеляет интерьер, но и поглощает и без того малое пространство.
А выбор размера зависит от того, в какой комнате он будет находиться и в каком состоянии сам пол.
Если это спальня, то он должен быть на всю площадь пола, а если гостиная, то лучше визуально разграничить зону отдыха, расположив на ней мягкую мебель.
В узком коридоре, куда лучше будет смотреться небольшая дорожка, чем полностью закрывающее паркет покрытие.
9. Цветовое решение
Как бы вам не хотелось иметь диван пестрой расцветки или шкаф темного цвета, лучше откажитесь от этой идеи, если он будет находиться в маленькой комнате. Темные и броские цвета способны поглощать пространство.
Яркие подушки и покрывала оживят интерьер.
Яркие подушки и покрывала оживят интерьер.
А если хочется экспрессии, то можно положить несколько ярких подушек или плед, этот вариант сможет добавить изюминки без ущерба для общего пространства.
10. Прозрачная мебель
Очень интересно и выигрышно смотрится в интерьере маленькой комнаты стеклянный стол или даже сундук вместо журнального столика. Ведь они не только выполняют свою прямую функцию, но и не «забирают» пространство, потому что стекло позволяет смотреть на предметы сквозь него.
11. Размер мебели
Размер мебели тоже имеет огромное значение, ведь малые площади загромождать вообще не рекомендуют. Поэтому о массивных шкафах, диванах и креслах лучше вообще не вспоминать, даже если вы любитель величественных форм.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Такие площади лучше оформлять в стиле hi-tech, который предполагает минимальное количество мебели, прямые линии, глянцевые поверхности с хромированными аксессуарами и светлые холодные тона. Поэтому мебель выбирайте лаконичную, компактных размеров, желательно из легких материалов, а также отдавайте предпочтение зеркальным или глянцевым поверхностям.
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