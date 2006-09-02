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Раздел: Фоторепортажи  
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Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото

Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. ФотоВыглядит очень необычно.

Согласитесь, иметь дом, который обошелся бы в 9000 долларов, мечтает каждый, тем более если он будет выглядеть так, как хочется именно вам. Стив Арин из Таиланда осуществил свою мечту и построил такой дом своими руками всего лишь за полтора месяца, затратив при этом 9000 долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

После очередного посещения своего друга, живущего в Таиланде и занимающегося строительством купольных домов, Стив загорелся желанием построить свой собственный дом.

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Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото
Мужчина самостоятельно построил дом своей мечты всего за месяц. Фото

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 Теги: дизайн, дом

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Сегодня, 17:52 » Автор: Анна Мартынова
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