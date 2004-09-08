Раздел: Фоторепортажи
В Мексике показали, как жил богатейший наркобарон. Фото
Дом известного руководителя картеля был усыпан деньгами и оружием.
Вот уже много лет в Мексике продолжаются кровопролитные нарковойны между правительством и представителями наркокартелей. Фотографии, собранные в этом выпуске, были сделаны после обыска в доме одного известного мексиканского наркобарона, который был арестован несколько лет назад, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Вы думаете, наркобароны богаты? Это не так, ведь они космически богаты! Полицейские в жизни не видели такого огромного количества наличности, а найденным оружием можно было снарядить небольшой отряд спецназа. На территории также был обнаружен небольшой зоопарк с экзотическими животными и множество произведений искусства. Смотрите далее на фотографии, которые полиция Мексики выложила в публичный доступ.
Арестованный жил в этом домике на вершине холма. Чудесный коттедж, окруженный сочной зеленью, скрывает в себе немало роскоши, которую так любят наркоторговцы. На заднем дворе дома - роскошный бассейн в средиземноморском стиле.
В полуподвальном помещении дома располагался грот с джакузи. Также на территории был обнаружен небольшой зоопарк с большим количеством экзотических животных: две пумы, восемь львов, и один редкий белый тигр.
В доме было обнаружено множество произведений искусства, большая часть из которых находилась в международном розыске.
Типичная находка для такого рода обысков - пистолет с золотым изображением Девы Марии на накладке. Таких пистолетов в доме арестованного было найдено два.
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Внутри дома была обнаружена огромная коллекция редкого оружия, больше, чем в каком-нибудь среднестатистическом музее. Позолоченное оружие - это классика жизни наркобаронов. Человек с таким оружием как бы всем своим видом заявляет: «Эй, я из наркокартеля!»
Вот уже много лет в Мексике продолжаются кровопролитные нарковойны между правительством и представителями наркокартелей. Фотографии, собранные в этом выпуске, были сделаны после обыска в доме одного известного мексиканского наркобарона, который был арестован несколько лет назад, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Вы думаете, наркобароны богаты? Это не так, ведь они космически богаты! Полицейские в жизни не видели такого огромного количества наличности, а найденным оружием можно было снарядить небольшой отряд спецназа. На территории также был обнаружен небольшой зоопарк с экзотическими животными и множество произведений искусства. Смотрите далее на фотографии, которые полиция Мексики выложила в публичный доступ.
Арестованный жил в этом домике на вершине холма. Чудесный коттедж, окруженный сочной зеленью, скрывает в себе немало роскоши, которую так любят наркоторговцы. На заднем дворе дома - роскошный бассейн в средиземноморском стиле.
В полуподвальном помещении дома располагался грот с джакузи. Также на территории был обнаружен небольшой зоопарк с большим количеством экзотических животных: две пумы, восемь львов, и один редкий белый тигр.
В доме было обнаружено множество произведений искусства, большая часть из которых находилась в международном розыске.
Типичная находка для такого рода обысков - пистолет с золотым изображением Девы Марии на накладке. Таких пистолетов в доме арестованного было найдено два.
Читайте также: Одиннадцать способов зрительно увеличить маленькую комнату. Фото
Внутри дома была обнаружена огромная коллекция редкого оружия, больше, чем в каком-нибудь среднестатистическом музее. Позолоченное оружие - это классика жизни наркобаронов. Человек с таким оружием как бы всем своим видом заявляет: «Эй, я из наркокартеля!»
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