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Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото

Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. ФотоСотни тысяч людей приняли участие в этом ярком и красивом шоу.

Грандиозный финал карнавала Ноттинг-Хилл состоялся 27 августа 2018 года, во время которого исполнители представляют свои костюмы и танцуют под ритмы мобильных звуковых систем или групп на улицах Западного Лондона, Великобритания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Сотни тысяч туристов, людей приняли участие в этом ярком и красивом шоу.

Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото
Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото
Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото
Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото
Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото
Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото
Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото
Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото
Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото
Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото
Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото
Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото
Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото
Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото
Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото
Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото
Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото
Яркие кадры карнавала Ноттинг Хилл 2018. Фото
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 Теги: карнавал, шоу

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Сегодня, 09:30 » Автор: Татьяна Ларина
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