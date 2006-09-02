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Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото

Художник превращает скучные здания в произведения искусства. ФотоМасштабные уличные рисунки от греческого художника под псевдонимом Wild Drawing.

Индонезийский мулалист WD (Wild Drawing), который уже более 10 лет живёт в Афинах, известен своими фотореалистичными фресками на актуальные социальные и политические темы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

У него прошло несколько выставок, он становился участником фестивалей в Европе, Америке и Азии.

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И всё же главный результат его творчества – великолепные рисунки, которые украшают стены домов европейских столиц.

Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото
Художник превращает скучные здания в произведения искусства. Фото
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 Теги: художник, рисунки

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Сегодня, 11:07 » Автор: Татьяна Ларина
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