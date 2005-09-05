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Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото

Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. ФотоБлестящие идеи по обустройству кухни, которые стоит взять на заметку

Затеяли ремонт на кухне, но до сих пор не знаете, как и с чего начать? Тогда возьмите на заметку несколько оригинальных идей по оформлению кухонного пространства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru

Яркая мебель, разноцветные обои, , сдержанный минимализм, холодный, но притягательный хай-тек. А быть может, всё и сразу? Почему бы и нет.

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Решать только вам.

Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
Оригинальные идеи оформления функциональной кухни. Фото
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 Теги: кухня, дизайн

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Сегодня, 15:21 » Автор: Татьяна Ларина
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