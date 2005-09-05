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На Мальдивах открыли уникальную галерею. Фото
Скульптуры в галерее установлены на трех уровнях.
Британский скульптор Джейсон де Кейрес Тейлор создал очередную нетривиальную инсталляцию – на этот раз на одном из курортов Мальдивских островов.
Coralarium представляет собой полузатопленную галерею с почти 30 скульптурами, которая станет средой обитания для кораллов и прочей морской живности, - пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Ажурный куб из стали спроектирован так, чтобы не внести дисбаланс в окружающую среду и дать полный доступ морским обитателям для свободного исследования и обживания объекта.
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Скульптуры в галерее установлены на трех уровнях, чтобы продемонстрировать взаимосвязь элементов планеты. Фигуры на крыше как бы тянутся к небу. Установленные внутри – поочередно погружаются в воду и появляются из нее вместе с приливами и отливами. Последний уровень - подводный, находящийся в постоянном контакте с морской жизнью.
Британский скульптор Джейсон де Кейрес Тейлор создал очередную нетривиальную инсталляцию – на этот раз на одном из курортов Мальдивских островов.
Coralarium представляет собой полузатопленную галерею с почти 30 скульптурами, которая станет средой обитания для кораллов и прочей морской живности, - пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Ажурный куб из стали спроектирован так, чтобы не внести дисбаланс в окружающую среду и дать полный доступ морским обитателям для свободного исследования и обживания объекта.
Читайте также: В Днепре открыли уникальную аллею памяти
Скульптуры в галерее установлены на трех уровнях, чтобы продемонстрировать взаимосвязь элементов планеты. Фигуры на крыше как бы тянутся к небу. Установленные внутри – поочередно погружаются в воду и появляются из нее вместе с приливами и отливами. Последний уровень - подводный, находящийся в постоянном контакте с морской жизнью.
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