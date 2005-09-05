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Раздел: Фоторепортажи  
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На Мальдивах открыли уникальную галерею. Фото

На Мальдивах открыли уникальную галерею. ФотоСкульптуры в галерее установлены на трех уровнях.

Британский скульптор Джейсон де Кейрес Тейлор создал очередную нетривиальную инсталляцию – на этот раз на одном из курортов Мальдивских островов.

Coralarium представляет собой полузатопленную галерею с почти 30 скульптурами, которая станет средой обитания для кораллов и прочей морской живности, - пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.

Ажурный куб из стали спроектирован так, чтобы не внести дисбаланс в окружающую среду и дать полный доступ морским обитателям для свободного исследования и обживания объекта.

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Скульптуры в галерее установлены на трех уровнях, чтобы продемонстрировать взаимосвязь элементов планеты. Фигуры на крыше как бы тянутся к небу. Установленные внутри – поочередно погружаются в воду и появляются из нее вместе с приливами и отливами. Последний уровень - подводный, находящийся в постоянном контакте с морской жизнью.

На Мальдивах открыли уникальную галерею. Фото
На Мальдивах открыли уникальную галерею. Фото
На Мальдивах открыли уникальную галерею. Фото
На Мальдивах открыли уникальную галерею. Фото
На Мальдивах открыли уникальную галерею. Фото
На Мальдивах открыли уникальную галерею. Фото
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 Теги: Мальдивы, Фото, галерея

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Сегодня, 18:12 » Автор: Едгар Букмирза
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