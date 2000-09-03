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Раздел: Фоторепортажи  
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Эта девушка похудела на 42 килограмма. Фото

Эта девушка похудела на 42 килограмма. Фото Медсестра решила похудеть, увидев свою фотографию.

Как-то раз 29-летняя медсестра Харши Суравеера, живущая в Мельбурне, увидела себя на фотографии с подругой, которую та опубликовала в Facebook, и поняла, что пришел наконец тот день, когда надо что-то менять, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Девушка оказалась не готовой к такой негативной реакции, которую вызвал ее внешний вид и вес.

Харши приступила к своему преображению - начала ходить в спортзал, налегать на часовые кардиоупражнения. В итоге за первые 10 месяцев девушка похудела на 42 килограмма (изначальный вес был 107 кг).

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Причем раньше она ела практически все - например, могла за день съесть две пиццы и запить все это литром кока-колы. «Я была помешана на еде, это было ненормально», - рассказывает Харши.

Эта девушка похудела на 42 килограмма. Фото
Эта девушка похудела на 42 килограмма. Фото
Эта девушка похудела на 42 килограмма. Фото
Эта девушка похудела на 42 килограмма. Фото
Эта девушка похудела на 42 килограмма. Фото
Эта девушка похудела на 42 килограмма. Фото
Эта девушка похудела на 42 килограмма. Фото
Эта девушка похудела на 42 килограмма. Фото
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 Теги: похудение, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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