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Эта девушка похудела на 42 килограмма. Фото
Медсестра решила похудеть, увидев свою фотографию.
Как-то раз 29-летняя медсестра Харши Суравеера, живущая в Мельбурне, увидела себя на фотографии с подругой, которую та опубликовала в Facebook, и поняла, что пришел наконец тот день, когда надо что-то менять, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Девушка оказалась не готовой к такой негативной реакции, которую вызвал ее внешний вид и вес.
Харши приступила к своему преображению - начала ходить в спортзал, налегать на часовые кардиоупражнения. В итоге за первые 10 месяцев девушка похудела на 42 килограмма (изначальный вес был 107 кг).
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Причем раньше она ела практически все - например, могла за день съесть две пиццы и запить все это литром кока-колы. «Я была помешана на еде, это было ненормально», - рассказывает Харши.
Как-то раз 29-летняя медсестра Харши Суравеера, живущая в Мельбурне, увидела себя на фотографии с подругой, которую та опубликовала в Facebook, и поняла, что пришел наконец тот день, когда надо что-то менять, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Девушка оказалась не готовой к такой негативной реакции, которую вызвал ее внешний вид и вес.
Харши приступила к своему преображению - начала ходить в спортзал, налегать на часовые кардиоупражнения. В итоге за первые 10 месяцев девушка похудела на 42 килограмма (изначальный вес был 107 кг).
Читайте также: Так выглядит уникальный ледник с голубым льдом. Фото
Причем раньше она ела практически все - например, могла за день съесть две пиццы и запить все это литром кока-колы. «Я была помешана на еде, это было ненормально», - рассказывает Харши.
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