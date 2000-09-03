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Колоритные фотографии Латинской Америки. Фото

Колоритные фотографии Латинской Америки. Фото Несмотря на бедность, люди в этих странах любят веселиться.

Это собирательное наименование американских стран и территорий, использующих в качестве официальных романских языков, прежде всего - иберо-романские испанский и португальский, иногда также галло-романский французский, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Название объясняется тем, что романские языки произошли от латинского языка.

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До конца XIX века в США также использовался термин Испанская Америка, обозначая все испаноязычные территории южнее США.
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 Теги: Латинская Америка, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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