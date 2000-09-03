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Раздел: Фоторепортажи  
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В Сети набирает популярность пикантный флешмоб с ананасами. Фото

В Сети набирает популярность пикантный флешмоб с ананасами. ФотоДевушки выкладывают откровенные снимки.

В соцсети Instagram становится популярным публикация девушками своих фото с обнаженной грудью, которую они прикрывают ананасами, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Соответствующие фото выкладывают не только знаменитости, но и обычные пользовательницы.

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Девушки, решившие не просто поддержать тренд, но и действовать более смело, прикрывают ананасами и фруктами обнаженные интимные части тела, а не только грудь.

В Сети набирает популярность пикантный флешмоб с ананасами. Фото
В Сети набирает популярность пикантный флешмоб с ананасами. Фото
В Сети набирает популярность пикантный флешмоб с ананасами. Фото
В Сети набирает популярность пикантный флешмоб с ананасами. Фото
В Сети набирает популярность пикантный флешмоб с ананасами. Фото
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 Теги: флешмоб, ананасы

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Сегодня, 09:44 » Автор: Анна Мартынова
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