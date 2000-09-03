Раздел: Фоторепортажи
В Сети набирает популярность пикантный флешмоб с ананасами. Фото
Девушки выкладывают откровенные снимки.
В соцсети Instagram становится популярным публикация девушками своих фото с обнаженной грудью, которую они прикрывают ананасами, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Соответствующие фото выкладывают не только знаменитости, но и обычные пользовательницы.
Читайте также: Колоритные фотографии Латинской Америки. Фото
Девушки, решившие не просто поддержать тренд, но и действовать более смело, прикрывают ананасами и фруктами обнаженные интимные части тела, а не только грудь.
В соцсети Instagram становится популярным публикация девушками своих фото с обнаженной грудью, которую они прикрывают ананасами, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Соответствующие фото выкладывают не только знаменитости, но и обычные пользовательницы.
Читайте также: Колоритные фотографии Латинской Америки. Фото
Девушки, решившие не просто поддержать тренд, но и действовать более смело, прикрывают ананасами и фруктами обнаженные интимные части тела, а не только грудь.
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