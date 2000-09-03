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Раздел: Фоторепортажи  
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Самые красивые фьорды Норвегии. Фото

Самые красивые фьорды Норвегии. ФотоПоразительная Норвегия в фотографиях.

Фьорды Норвегии – эти величественные горные заливы - уникальный природный феномен, который никого не оставляет равнодушным. Фьорды, расположенные в северной части западного побережья Норвегии, сформировались во время последнего ледникового периода 10-12 тысяч лет назад при отходе ледника. Слово “фьорд” в переводе с норвежского означает “залив”, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Каждый фьорд имеет свои особенности и достопримечательности. Мы собрали самые красивые из них, в чем вы можете убедиться, посмотрев нашу подборку фотографий.

Согнефьорд (Sognefjorden)

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Согнефьорд - самый большой фьорд в Европе. Этот залив в Норвегии называют также “Королём фьордов”.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Согнефьорд находится в самом сердце Норвегии и простирается на 200 км внутрь страны.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


На берегах этого глубокого фьорда встречаются ледники и горы, например – самая высокая вершина Норвегии – пик Скагастолстинд (2405 м).

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Благодаря глубине по Согнефьорду открыта навигация крупных судов, с борта которых Вы сможете убедиться в волшебной красоте фьордов.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


В состав Согнефьорда входит множество ответвлений, некоторые из которых в свою очередь также делятся на дочерние фьорды. Сам Согнефьорд с высоты представляется огромным деревом, от ствола которого отходят многочисленные ветви, большие и малые.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Формирование Согнефьорда началось 2,57 млн. лет назад. В результате эрозии, вызванной схождением ледников, речная система превратилась во фьорд.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото
Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


На Согнефьорде, кроме природных красот, можно увидеть старинные деревни, чей возраст теряется в эпохе викингов.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Здесь же расположены самые старые из 28 уникальных деревянных церквей Норвегии.

Люсефьорд (Lysefjord)

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Люсефьорд называют «Жемчужиной Норвегии в драгоценной оправе скал».

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Название «Люсе», буквально означающее «светлый», этот фьорд получил благодаря особому цвету камня его уходящих в небеса скалистых берегов.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Кьёрагболт - это крайне популярный у туристов огромный булыжник, застрявший между двумя вертикальными скальными стенками. Пропасть под камнем достигает глубины примерно километра.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Благодаря своей доступности, бесспорной зрелищной привлекательности и познавательной ценности Люсефьорд входит в число наиболее известных туристических объектов Норвегии.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Люсефьорд также знаменит скалой Прекестулен, где можно насладиться великолепным видом, а самым смелым - подойти к самому краю скалы, где у любого захватывает дух от открывающегося зрелища!

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


С конца последнего десятилетия ХХ века здесь получил свое распространение относительно новый вид парашютного спорта - бейсджампинг.
Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Как и все другие фьорды Норвегии, Люсефьорд образовался в виде тектонического разлома, вызванного движением плит земной коры около 400 миллионов лет тому назад.

Хардангерфьорд (Hardangerfjorden)

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Хардангерфьорд известен в первую очередь благодаря прилегающей местности, где весной цветут великолепные фруктовые сады.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Он находится на западном побережье Норвегии, в самом сердце региона фьордов. Его длина составляет 179 км, а максимальная глубина – 800 м.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Вода во фьордах всегда холодная (не выше 7 градусов тепла) и не очень соленая (морская смешивается в них с талой водой ледников).

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


По берегам большинства фьордов – буйная растительность и плодородные земли, которые люди возделывали тысячелетиями.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Фьорд окружён скалистыми горами высотой до 1,5 км, с которых ниспадает множество великолепных водопадов.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото
Самые красивые фьорды Норвегии. Фото
Самые красивые фьорды Норвегии. Фото
Самые красивые фьорды Норвегии. Фото
Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Гейрангерфьорд (Geirangerfjorden)

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Гейрангерфьорд самый посещаемый фьорд, знаменит самыми высокими и самыми живописными водопадам: семь сестёр, Фата невесты и Жених.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Этот фьорд простирается на 15 километров и представляет собой ответвление Сторфьорда.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


В июле 2005 года он был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


По берегам фьорда располагаются отвесные скалы высотой до 1400 метров и ледники.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото
Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Вдоль Гейрангерфьорда встречаются также заброшенные фермы, некоторые из которых расположены на небольших площадках горных уступов, поэтому добраться до них представляется возможным только по специальным приставным или верёвочным лестницам.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото
Самые красивые фьорды Норвегии. Фото
Самые красивые фьорды Норвегии. Фото
Самые красивые фьорды Норвегии. Фото
Самые красивые фьорды Норвегии. Фото
Самые красивые фьорды Норвегии. Фото
Самые красивые фьорды Норвегии. Фото
Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


У Гейрангерфьорда расположен давший ему название посёлок - Гейрангер. В нём располагается Музей фьордов, рассказывающий о естественнонаучной истории этого района Норвегии.

Нордфьорд (Nordfjord)

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Нордфьорд протянулся от ледников до Атлантического океана на 110 км, потому он считается одним из самых длинных на территории Норвегии.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


Внутри фьорд делится на четыре рукава: Эйдсфьорд, Хюефьорд, Глоппефьорд и Фалейдфьорд.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


На Нордфьорде есть множество возможностей для занятий альпинизмом, горных походов по ледникам, лыжного спорта и рыбной ловли.

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото


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А на острове Селье, расположенном на западе, неподалеку от Нордфьорда, сохранились руины монастыря, построенного монахами-бенедиктианцами в XII веке.”

Самые красивые фьорды Норвегии. Фото
Самые красивые фьорды Норвегии. Фото
Самые красивые фьорды Норвегии. Фото
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 Теги: Норвегия, фьорды

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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