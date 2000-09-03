Знаменитые произведения искусства, которые так и не были закончены. Фото

Всемирно известные произведения искусства.



Когда композиторы, художники или литераторы начинают работу над своими произведениями, то они уверены, что доведут дело до конца. Иначе зачем же? Но не всегда их чаяния оправдываются. Порой случается так, что произведения искусства по разным причинам так и остаются незавершёнными. Впрочем, некоторые из таких незавершённых работ стали всемирно известными и пользуются всемирной славой и популярностью вот уже не одно столетие, передает



1. "Святой Иероним" Леонардо да Винчи



Леонардо да Винчи считал себя более инженером, чем художником. Возможно, поэтому у него есть мало оконченных картин. К примеру, его картина «Святой Иероним».







Полотно датируется примерно 1480 годом, и на нем изображен раскаивающийся отшельник-святой на фоне скалистого ландшафта. Незавершенная картина, скорее всего, хранилась у да Винчи до его смерти, но неясно, что с ней произошло далее. Самое раннее упоминание о картине относится к XIX веку (в завещании швейцарской художницы Ангелики Кауфман). Затем работа исчезла и позже была приобретена кардиналом Джозефом Фешем, дядей Наполеона. Он узнал, что картина была разрезана на пять частей. После восстановления всех частей Феш снова собрал картину, которая была позже приобретена Папой Пием IX и выставлена в Ватиканской пинакотеке.



2. Симфония № 8 си минор. Франц Шуберт







Симфония Франца Шуберта № 8 ми минор также известна как «Неоконченная симфония». Он состоит из двух завершенных частей: Allegro moderato и Andante con moto, а также позже были найдены заметки начала партитуры третьей части. В 1822 году Шуберт, которому было всего лишь 25 лет, начал сочинять эту восьмую симфонию. В следующем году он получил почетную степень в Музыкальном обществе Граца и отдал эскиз симфонии своему другу Ансельму Хюттенбреннеру. Но Хюттенбреннер никому не рассказывал о симфонии и даже не пытался сыграть ее, потому что считал, что она не окончена. В 1865 году Хюттенбреннер наконец отдал записи Венской музыкальной ассоциации, где «Неоконченная симфония» впервые была исполнена. К сожалению, Шуберт не дождался этого. Он умер в 1828 году в возрасте 31 года.



3. Портрет Риа Мунк III. Густав Климт







Это была третья и последняя картина в серии портретов Риа, заказанных Климту семьей Мунков. После расставания с любовником в конце 1911 года Риа покончила жизнь самоубийством, выстрелив себе в грудь. Мать Риа поручила Густаву Климту нарисовать портрет ее дочери.



Первые две картины не понравились семье, а третья была не окончена. Но незавершенная картина дала представление о методах работы Климта. На портрете Риа стояла боком и повернулась лицом к зрителю, улыбаясь. Лицо и окружающие детали закончены, но платье и пол были сделаны только в виде набросков углем. Эта картина даёт понять, что Климт был спонтанным и импульсивным. Он рисовал прямо на холсте, не рисуя эскизов. Портрет отправился в музей Лентос, но позже его вернули к наследникам матери Риа. Портрет был продан в 2010 году примерно за 27,8 млн долларов.



4. «Кубла-хан». Самуэль Тейлор Кольридж







Сэмюэл Тейлор Кольридж написал свое 54-строчное, оставшееся незаверёным стихотворение «Кубла-хан» в то время, как принимал препарат лауданум (обезболивающее из опиума). Произведение было опубликовано в 1816 году. По словам самого Кольриджа, «Кубла-хан» явился к нему во сне после приема препаратов. Стихотворение было длиной в сотни строк, но поэт смог вспомнить только фрагмент его после того, как он проснулся.



Стихотворение рассказывает о человеке по имени Кубла-хан, который отправился в землю Ксанаду, где он нашел купол, сделанный из льда, но не тающий под солнцем. Рассказчик также описал контрасты, которые он видел в Ксанаду. В конце концов, критики решили, что стихотворение описывает суть гения человека.



5. Портрет Джорджа Вашингтона. Гилберт Стюарт







Гилберт Стюарт создал более 100 портретов президента США Джорджа Вашингтона. На первой картине Стюарта, знаменитом Воганском портрете, показан Вашингтон по пояс. Тем не менее, самым известным в серии является Атенеумский портрет, который был начат в 1796 году по просьбе жены Вашингтона Марты. Это изображение можно также увидеть с небольшими изменениями на однодолларовой американской банкноте. Картина была не окончена, и Стюарт спросил президента, не сможет ли тот помочь ему с будущими портретами. Было сделано более 75 реплик. Оригинальные незавершенные картины стали известны как Атенеумские портреты, потому что они были приобретены библиотекой Boston Athenaeum после смерти Стюарта в 1828 году.



6. Давид-Аполлон. Микеланджело







Эта скульптура называется «Давид-Аполлон», потому что искусствоведы так и не смогли прийти к единому мнению по поводу того, кого же запечатлел мастер. Элементы скульптуры Микеланджело предполагают, что это может быть библейский Давид или мифологический Аполлон. «Давид-Аполлон» был создан в 1530 году для Баччо-Валори, губернатора Флоренции в то время.



Незавершенная скульптура, скорее всего, была выброшена Микеланджело перед его отъездом в Рим. Говорят, что мраморная скульптура изначально создавалась как Давид, но Микеланджело позже попытался переделать ее в Аполлона, прежде чем забросить ее окончательно. Но никто уже не узнает этого наверняка, поэтому скульптура всегда будет известна как «Давид-Аполлон».



7. Повесть «Таинственный незнакомец». Марк Твен







К тому времени когда Марк Твен написал «Таинственного незнакомца», он уже был известным писателем-реалистом. Поэтому многие удивились, когда он написал рассказ со сверхъестественным главным героем. Твен работал над этой повестью около 10 лет, но она так и не была завершена на момент смерти писателя в 1910 году. Через шесть лет после смерти Твена его редакторы опубликовали «Таинственного незнакомца», однако в 1960-х годах ученые обнаружили, что редакторы значительно изменили первоначальный текст.



Версия книги, основанная на оригинальной рукописи Твена, была наконец опубликована в 1969 году. Несмотря на то, что оригинальная история была незавершенной, эта повесть считается одной из классических произведений одного из самых известных авторов XIX века.



8. Смерть Марата. Жак-Луи Давид







Во время разгула террора в 1793 году Жак-Луи Давид нарисовал картину своего друга, убитого журналиста Жана Поля Марата. Давид нарисовал идеализированный образ Марата, голова которого упала на плечо, а правая рука свисает к полу. На полу лежит окровавленный нож, а у Марата видна открытая рана. Картина «Смерть Марата» была заказана Робеспьером, но позже она была возвращена Давиду. В настоящее время она находится в Королевских музеях изящных искусств Бельгии.



9. Неоконченный портрет президента Франклина Делано Рузвельта. Элизабет Шуматофф



Элизабет Шуматофф была американкой русского происхождения, которая рисовала портреты людей из известных семейств, в том числе Вудраффов, Дюпонов и Фаерстоунов. Но ее самой известной картиной был портрет президента Франклина Д. Рузвельта.









Во время первой встречи с Шуматофф Рузвельт был поражен навыками художницы и сразу нанял ее, чтобы она написала его портрет для Белого дома. Однако Рузвельт отложил вторую встречу из-за ухудшения состояния здоровья. В любом случае, они все же встретились позже. Но во время написания портрета Рузвельт вдруг схватился за голову и потерял сознание. Он умер через несколько часов. Шуматофф так и не закончила портрет, который впоследствии прославился тем, что на нем был изображен президент в последние дни.



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10. Реквием ре минор. Вольфганг Амадей Моцарт



Возможно, нет более известного незавершенного музыкального шедевра, чем «Реквием» ре минор Вольфганга Амадея Моцарта. Это произведение Моцарт начал писать в 1791 году и так и не закончил до своей смерти.







«Реквием» был заказан графом Францем фон Вальзеггом, который выдал эту незавершенную работу за свою собственную (впрочем, он делал подобное и с другими музыкальными работами, которые заказывал ранее). У Моцарта была изнурительная лихорадка, но он работал над этой заупокойной мессой, пока не умер.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Когда композиторы, художники или литераторы начинают работу над своими произведениями, то они уверены, что доведут дело до конца. Иначе зачем же? Но не всегда их чаяния оправдываются. Порой случается так, что произведения искусства по разным причинам так и остаются незавершёнными. Впрочем, некоторые из таких незавершённых работ стали всемирно известными и пользуются всемирной славой и популярностью вот уже не одно столетие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию Леонардо да Винчи считал себя более инженером, чем художником. Возможно, поэтому у него есть мало оконченных картин. К примеру, его картина «Святой Иероним».Полотно датируется примерно 1480 годом, и на нем изображен раскаивающийся отшельник-святой на фоне скалистого ландшафта. Незавершенная картина, скорее всего, хранилась у да Винчи до его смерти, но неясно, что с ней произошло далее. Самое раннее упоминание о картине относится к XIX веку (в завещании швейцарской художницы Ангелики Кауфман). Затем работа исчезла и позже была приобретена кардиналом Джозефом Фешем, дядей Наполеона. Он узнал, что картина была разрезана на пять частей. После восстановления всех частей Феш снова собрал картину, которая была позже приобретена Папой Пием IX и выставлена в Ватиканской пинакотеке.Симфония Франца Шуберта № 8 ми минор также известна как «Неоконченная симфония». Он состоит из двух завершенных частей: Allegro moderato и Andante con moto, а также позже были найдены заметки начала партитуры третьей части. В 1822 году Шуберт, которому было всего лишь 25 лет, начал сочинять эту восьмую симфонию. В следующем году он получил почетную степень в Музыкальном обществе Граца и отдал эскиз симфонии своему другу Ансельму Хюттенбреннеру. Но Хюттенбреннер никому не рассказывал о симфонии и даже не пытался сыграть ее, потому что считал, что она не окончена. В 1865 году Хюттенбреннер наконец отдал записи Венской музыкальной ассоциации, где «Неоконченная симфония» впервые была исполнена. К сожалению, Шуберт не дождался этого. Он умер в 1828 году в возрасте 31 года.Это была третья и последняя картина в серии портретов Риа, заказанных Климту семьей Мунков. После расставания с любовником в конце 1911 года Риа покончила жизнь самоубийством, выстрелив себе в грудь. Мать Риа поручила Густаву Климту нарисовать портрет ее дочери.Первые две картины не понравились семье, а третья была не окончена. Но незавершенная картина дала представление о методах работы Климта. На портрете Риа стояла боком и повернулась лицом к зрителю, улыбаясь. Лицо и окружающие детали закончены, но платье и пол были сделаны только в виде набросков углем. Эта картина даёт понять, что Климт был спонтанным и импульсивным. Он рисовал прямо на холсте, не рисуя эскизов. Портрет отправился в музей Лентос, но позже его вернули к наследникам матери Риа. Портрет был продан в 2010 году примерно за 27,8 млн долларов.Сэмюэл Тейлор Кольридж написал свое 54-строчное, оставшееся незаверёным стихотворение «Кубла-хан» в то время, как принимал препарат лауданум (обезболивающее из опиума). Произведение было опубликовано в 1816 году. По словам самого Кольриджа, «Кубла-хан» явился к нему во сне после приема препаратов. Стихотворение было длиной в сотни строк, но поэт смог вспомнить только фрагмент его после того, как он проснулся.Стихотворение рассказывает о человеке по имени Кубла-хан, который отправился в землю Ксанаду, где он нашел купол, сделанный из льда, но не тающий под солнцем. Рассказчик также описал контрасты, которые он видел в Ксанаду. В конце концов, критики решили, что стихотворение описывает суть гения человека.Гилберт Стюарт создал более 100 портретов президента США Джорджа Вашингтона. На первой картине Стюарта, знаменитом Воганском портрете, показан Вашингтон по пояс. Тем не менее, самым известным в серии является Атенеумский портрет, который был начат в 1796 году по просьбе жены Вашингтона Марты. Это изображение можно также увидеть с небольшими изменениями на однодолларовой американской банкноте. Картина была не окончена, и Стюарт спросил президента, не сможет ли тот помочь ему с будущими портретами. Было сделано более 75 реплик. Оригинальные незавершенные картины стали известны как Атенеумские портреты, потому что они были приобретены библиотекой Boston Athenaeum после смерти Стюарта в 1828 году.Эта скульптура называется «Давид-Аполлон», потому что искусствоведы так и не смогли прийти к единому мнению по поводу того, кого же запечатлел мастер. Элементы скульптуры Микеланджело предполагают, что это может быть библейский Давид или мифологический Аполлон. «Давид-Аполлон» был создан в 1530 году для Баччо-Валори, губернатора Флоренции в то время.Незавершенная скульптура, скорее всего, была выброшена Микеланджело перед его отъездом в Рим. Говорят, что мраморная скульптура изначально создавалась как Давид, но Микеланджело позже попытался переделать ее в Аполлона, прежде чем забросить ее окончательно. Но никто уже не узнает этого наверняка, поэтому скульптура всегда будет известна как «Давид-Аполлон».К тому времени когда Марк Твен написал «Таинственного незнакомца», он уже был известным писателем-реалистом. Поэтому многие удивились, когда он написал рассказ со сверхъестественным главным героем. Твен работал над этой повестью около 10 лет, но она так и не была завершена на момент смерти писателя в 1910 году. Через шесть лет после смерти Твена его редакторы опубликовали «Таинственного незнакомца», однако в 1960-х годах ученые обнаружили, что редакторы значительно изменили первоначальный текст.Версия книги, основанная на оригинальной рукописи Твена, была наконец опубликована в 1969 году. Несмотря на то, что оригинальная история была незавершенной, эта повесть считается одной из классических произведений одного из самых известных авторов XIX века.Во время разгула террора в 1793 году Жак-Луи Давид нарисовал картину своего друга, убитого журналиста Жана Поля Марата. Давид нарисовал идеализированный образ Марата, голова которого упала на плечо, а правая рука свисает к полу. На полу лежит окровавленный нож, а у Марата видна открытая рана. Картина «Смерть Марата» была заказана Робеспьером, но позже она была возвращена Давиду. В настоящее время она находится в Королевских музеях изящных искусств Бельгии.Элизабет Шуматофф была американкой русского происхождения, которая рисовала портреты людей из известных семейств, в том числе Вудраффов, Дюпонов и Фаерстоунов. Но ее самой известной картиной был портрет президента Франклина Д. Рузвельта.Во время первой встречи с Шуматофф Рузвельт был поражен навыками художницы и сразу нанял ее, чтобы она написала его портрет для Белого дома. Однако Рузвельт отложил вторую встречу из-за ухудшения состояния здоровья. В любом случае, они все же встретились позже. Но во время написания портрета Рузвельт вдруг схватился за голову и потерял сознание. Он умер через несколько часов. Шуматофф так и не закончила портрет, который впоследствии прославился тем, что на нем был изображен президент в последние дни.Возможно, нет более известного незавершенного музыкального шедевра, чем «Реквием» ре минор Вольфганга Амадея Моцарта. Это произведение Моцарт начал писать в 1791 году и так и не закончил до своей смерти.«Реквием» был заказан графом Францем фон Вальзеггом, который выдал эту незавершенную работу за свою собственную (впрочем, он делал подобное и с другими музыкальными работами, которые заказывал ранее). У Моцарта была изнурительная лихорадка, но он работал над этой заупокойной мессой, пока не умер.



