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Самые необычные в мире подводные объекты. Фото

Самые необычные в мире подводные объекты. ФотоПодводный мир удивляет.

Мы живем в прекрасном и удивительном мире, исследовать который до конца не можем до сих пор. Помимо чудес, расположенных по всей планете, существуют еще и подводные, поистине чарующие места, каждое из которых ежегодно привлекает сотни дайверов-экстремалов. От кораблекрушений до статуи Христа-Спасителя: эти подводные достопримечательности действительно стоят вашего времени, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Джинни Спрингс
США

По всей территории Флориды раскидано множество пресноводных подводных пещер, открытых для исследования. Но Джинни Спрингс стоит особняком: чтобы погрузиться в кристально чистые воды, заполняющие пещеру до сводов, туристы съезжаются со всего мира.

Самые необычные в мире подводные объекты. Фото


Museo Subacuático de Arte
Мексика

В этом очаровательном подводном музее на постоянной экспозиции находятся более четырех сотен скульптур. Каждая из них расположена таким образом, чтобы создавать необходимое жизненное пространство для морской флоры и фауны. Посетители MUSA осматривают экспозицию проплывая на лодках.

Самые необычные в мире подводные объекты. Фото


Большая голубая дыра
Белиз

Эта идеально круглая воронка расположена в центре атолла Лайтхаус-Риф, входящего в состав Белизского барьерного рифа. 305 метров в диаметре и глубина, превышающая 120 метров, делают ее настоящей приманкой для дайверов-экстремалов со всего мира.

Самые необычные в мире подводные объекты. Фото


Озеро Гурон
Канада

В районе Великих озер произошло более 6 000 кораблекрушений. Некоторые из затонувших кораблей хорошо видны на мелководье озера Гурон, расположенного в национальном морском парке.

Самые необычные в мире подводные объекты. Фото


Подводный монумент Йонагуни
Япония

Примечательный монумент, скрытый прибрежными водами японского островка Йонагуни, ученые обнаружили еще в 1986 году. До сих пор это странное образование является предметом многочисленных спекуляций и дискуссий. Горная порода имеет многоуровневые плоскости и прямые края, что придает ей форму своего рода пирамиды. Японская Атлантида или игра природы?

Самые необычные в мире подводные объекты. Фото


Статуя Амфитриты
Каймановы острова

Если вы когда-нибудь мечтали повстречать настоящую русалку, то следующий отпуск стоит провести на Большом Каймане. Одна из главных достопримечательностей острова - это статуя русалки, установленная на глубине около 6 метров.

Самые необычные в мире подводные объекты. Фото


Зеленое озеро
Австрия

Всю осень и зиму австрийское Зеленое озеро представляет собой небольшой, но весьма живописный водоем, вокруг которого пролегает множество туристических маршрутов. Но когда снег с окружающих гор начинает таять, уровень воды растет, озеро увеличивается в размерах настолько, что ближайший парк полностью уходит под воду.

Самые необычные в мире подводные объекты. Фото


Сильфра
Исландия

Единственное на Земле место, где можно поплавать между двумя континентальными плитами. Трещина Евразийской и Североамериканской плит расширяется на 2 сантиметра ежегодно - уникальная возможность потрогать основание нашей планеты своими руками.

Самые необычные в мире подводные объекты. Фото


Дос Ойос
Мексика

Именно эту пещеру, скрытую в мексиканской глубинке, снимали для одного из эпизодов Discovery Channel. Она идеально подходит для дайвинга: здесь часто собираются опытные аквалангисты и смельчаки, готовые рисковать ради острых ощущений.

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Самые необычные в мире подводные объекты. Фото


Христос из Бездны
Италия

Удивительная статуя Христа Спасителя, получившая в народе наименование «Христос из Бездны», стоит под водой у берегов итальянского острова Сан-Фруттозо. Воздетые руки и жесткий взгляд, созданный преломлением света в воде, придают статуе достаточно зловещий вид.
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 Теги: подводные, туризм

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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