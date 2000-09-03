Раздел: Фоторепортажи
Тринадцать лучших в мире торговых центров. Фото
Идеальные места для шоппинга.
Кто-то отправляется в путешествия за новым стилем и покупками, а кто-то - за историей и архитектурой. Почему бы не объединить эти вещи? Вне зависимости от того, любите вы шопинг или нет, в мире есть несколько гламурных старых универмагов, которые знамениты настолько, что сами по себе стали туристическими достопримечательностями. Так что, даже не рассчитывая потратиться, смело отправляйтесь в эти магазины, чтобы хотя бы просто увидеть их собственными глазами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
KaDeWe - Берлин, Германия
ZEN в CentralWorld - Бангкок, Таиланд
Galleria Vittorio Emanuele - Милан, Италия
Les Galeries Lafayette - Париж, Франция
Shinsegae - Пусан, Южная Корея
Harrods - Лондон, Великобритания
Isetan - Токио, Япония
Bergdorf Goodman - Нью-Йорк, США
Selfridges - Лондон, Великобритания
Takashimaya - Киото, Япония
La Rinascente - Флоренция, Италия
Macy’s - Нью-Йорк, США
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10 Corso Como - Милан, Италия
Кто-то отправляется в путешествия за новым стилем и покупками, а кто-то - за историей и архитектурой. Почему бы не объединить эти вещи? Вне зависимости от того, любите вы шопинг или нет, в мире есть несколько гламурных старых универмагов, которые знамениты настолько, что сами по себе стали туристическими достопримечательностями. Так что, даже не рассчитывая потратиться, смело отправляйтесь в эти магазины, чтобы хотя бы просто увидеть их собственными глазами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
KaDeWe - Берлин, Германия
ZEN в CentralWorld - Бангкок, Таиланд
Galleria Vittorio Emanuele - Милан, Италия
Les Galeries Lafayette - Париж, Франция
Shinsegae - Пусан, Южная Корея
Harrods - Лондон, Великобритания
Isetan - Токио, Япония
Bergdorf Goodman - Нью-Йорк, США
Selfridges - Лондон, Великобритания
Takashimaya - Киото, Япония
La Rinascente - Флоренция, Италия
Macy’s - Нью-Йорк, США
Читайте также: Удивительные доказательства того, что природа не нуждается в фотошопе. Фото
10 Corso Como - Милан, Италия
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