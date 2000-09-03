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Раздел: Фоторепортажи  
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Тринадцать лучших в мире торговых центров. Фото

Тринадцать лучших в мире торговых центров. ФотоИдеальные места для шоппинга.

Кто-то отправляется в путешествия за новым стилем и покупками, а кто-то - за историей и архитектурой. Почему бы не объединить эти вещи? Вне зависимости от того, любите вы шопинг или нет, в мире есть несколько гламурных старых универмагов, которые знамениты настолько, что сами по себе стали туристическими достопримечательностями. Так что, даже не рассчитывая потратиться, смело отправляйтесь в эти магазины, чтобы хотя бы просто увидеть их собственными глазами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

KaDeWe - Берлин, Германия

Тринадцать лучших в мире торговых центров. Фото


ZEN в CentralWorld - Бангкок, Таиланд

Тринадцать лучших в мире торговых центров. Фото


Galleria Vittorio Emanuele - Милан, Италия

Тринадцать лучших в мире торговых центров. Фото


Les Galeries Lafayette - Париж, Франция

Тринадцать лучших в мире торговых центров. Фото


Shinsegae - Пусан, Южная Корея

Тринадцать лучших в мире торговых центров. Фото


Harrods - Лондон, Великобритания

Тринадцать лучших в мире торговых центров. Фото


Isetan - Токио, Япония

Тринадцать лучших в мире торговых центров. Фото


Bergdorf Goodman - Нью-Йорк, США

Тринадцать лучших в мире торговых центров. Фото


Selfridges - Лондон, Великобритания

Тринадцать лучших в мире торговых центров. Фото


Takashimaya - Киото, Япония

Тринадцать лучших в мире торговых центров. Фото


La Rinascente - Флоренция, Италия

Тринадцать лучших в мире торговых центров. Фото


Macy’s - Нью-Йорк, США

Тринадцать лучших в мире торговых центров. Фото


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10 Corso Como - Милан, Италия

Тринадцать лучших в мире торговых центров. Фото
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 Теги: торговый центр, туризм

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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