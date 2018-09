Самые известные в мире «перевернутые» дома. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

На что только не способны некоторые индивидуумы, чтобы привлечь к себе или к своему творению внимание. Дошло уже до того, что начали строить совсем невероятные дома, глядя на которые, кажется, что они просто свалились с небес, вдобавок приземлившись весьма неудачно - крышей вниз. Где бы эти перевертыши не появились, везде они имеют головокружительный успех, причем в прямом смысле этого слова, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Таких творений по миру уже создано огромное количество, но мы выбрали топ-10 самых фантастических и интересных домов.Эту деревянную избу построили для того, чтобы привлечь побольше туристов в столь необычную деревню. В ней находится исторический музей, отражающий быт древних кашибов. Только благодаря этому перевертышу мир узнал и о деревне, и об этом народе.Естественно, главной достопримечательностью этой исторической композиции является перевернутый дом и его интерьер, в котором все расположено вверх ногами. Надо иметь крепкий вестибулярный аппарат и желательно не обедать, чтобы не испортить впечатление от его посещения. Из-за непривычного расположения предметов быта и мебели происходит полная дезориентация находящегося внутри человека.Wonderworks находится в штате Флорида (США) и является своеобразным музеем и учебным центром, который ориентируется на проектировании и строительстве перевернутых домов. Глядя на это здание, действительно кажется, что оно упало с высоты и почти разбилось. Потому что снаружи виднеются глубокие трещины, а также большие сколы и обломки.Внутри же этого своеобразного Дома Чудес любители острых ощущений могут развлекаться и вовсю получать дозу адреналина. Интерактивные развлечения поражают своим звуком, светом, космическими приключениями и невероятными иллюзиями.Кто хочет пощекотать нервы может «заказать» торнадо и «оказаться» внутри бешеного вихря или в эпицентре землетрясения, а может «поплавать» с акулами, ну на худой конец - «пригнуть» с утеса. Конечно же, все эти приключения стали доступны благодаря современным достижениям нанотехнологий.Восхитительный экстерьер дома, стоящего на крыше, гармонично вписался в огромный комплекс парка под названием «Чудо-сад Дубаи» (Dubai Miracle Garden), который был открыт в День Влюбленных.Этот цветущий перевертыш поражает своими фантастическими экспонатами и является излюбленным местом для влюбленных пар, а также любителей прекрасного.Этот дом под названием The World Stands on its Head создан на острове Узедом в Трассенхайде польскими дизайнерами для выставочной композиции Edutainment Exhibition.Не только дом стоит на крыше, но и лавочка со строительной тачкой свисают верх тормашками. Конечно же, он сразу привлек огромное внимание туристов и стал главной изюминкой всего выставочного пространства. Его интерьер создан весьма оригинально, чтобы окончательно запутать сознание человека, ведь вся мебель была размещена на потолке, а люстры и светильники установили на полу.Эта необычная инсталляция перевернутого храма под названием «Устройство для уничтожения зла», которую создал Деннис Оппенгейм по инициативе университета Стэнфорда, постоянно меняла свое местонахождения из-за своей провокационной тематики.Ее конструкция, сделанная из стали и стекла и создающая потрясающие эффекты при отражении солнечных лучей, нарушает все законы гравитации. Ведь точка опора настолько мала, что диву даешься, как она до сих пор держится в этом положении.Эта необычная архитектурная достопримечательность является элитным рестораном и расположен в живописном месте набережной Батуми. Его фантастический интерьер просто сбивает с толку, но попривыкнув к столь оригинальному зазеркалью, можно спокойно наслаждаться восхитительной грузинской кухней.Естественно, мы не смогли не заглянуть внутрь столь необычного творения.В штате Висконсин решили создать точную уменьшенную копию Белого дома не только в перевернутом виде, но и слегка разрушенном.Этот архитектурный шедевр вызывает восторг и ужас одновременно, ведь все так достоверно создано, но с поправкой на разрушения упавшего на крышу здания.Внутри этого необычного строения все по-настоящему - здесь вы увидите Овальный кабинет, спальню Линкольна, а также все убранство Белого дома только в перевернутом виде.Это необычное перевернутое творение является лишь декорацией к зданию австрийского музея и заглянуть внутрь невозможно. Глядя на него возникает ощущение, что брошенный дом просто врезался в большое сооружение и застрял в нем. Архитектор этого «атакующего дома» – Эрвин Вурм, своим оригинальным произведением искусства, пытался показать недовольство большинства австрийцев застройкой однотипными бюджетными постройками, вроде этой.В Новосибирском зоопарке, крымские архитекторы создали огромный необычный комплекс, в котором перевернут не только сам дом, но припаркованная машина и оставленный на крыльце велосипед. Его конструкция наклонена в двух плоскостях особым образом, который позволяет создать необычный эффект.Попавшие сюда посетители приходят в полное замешательство, ведь в нем можно стоять не только на потолке, но и на стенах.Очень оригинальный перевернутый развлекательный House of Katmandu, созданный на острове Мальорка в Средиземном море привлекает огромное количество туристов.В нем, благодаря новейшим технологиям, создали фантастические интерактивные аттракционы для всей семьи: музыкальный заколдованный лес для детей, интерактивный аквариум, комната страха для взрослых (Asylum), всевозможные горки и игровые площадки, лабиринты, тиры и кинозалы. Все эти волшебства и путешествия происходят в перевернутом тибетском храме.