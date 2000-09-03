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Раздел: Фоторепортажи  
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В Норвегии создали уникальный экодом под куполом. Фото

В Норвегии создали уникальный экодом под куполом. ФотоВыглядит очень необычно.

Заходя в этот дом ты оказываешься будто в другом мире. Удивительно, но оказывается в сложных климатических условиях Арктики можно жить и жить достаточно комфортно. Это смогла доказать норвежская семья Йартефельгер. Бенджамин и Ингрид с участием своих друзей и соседей построили трехэтажный дом под геокуполом, адаптированный к природным условиям севера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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В Норвегии создали уникальный экодом под куполом. Фото
В Норвегии создали уникальный экодом под куполом. Фото
В Норвегии создали уникальный экодом под куполом. Фото
В Норвегии создали уникальный экодом под куполом. Фото
В Норвегии создали уникальный экодом под куполом. Фото
В Норвегии создали уникальный экодом под куполом. Фото
В Норвегии создали уникальный экодом под куполом. Фото
В Норвегии создали уникальный экодом под куполом. Фото
В Норвегии создали уникальный экодом под куполом. Фото
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 Теги: Норвегия, дом

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Сегодня, 14:30 » Автор: Анна Мартынова
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