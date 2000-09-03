Раздел: Фоторепортажи
В Норвегии создали уникальный экодом под куполом. Фото
Выглядит очень необычно.
Заходя в этот дом ты оказываешься будто в другом мире. Удивительно, но оказывается в сложных климатических условиях Арктики можно жить и жить достаточно комфортно. Это смогла доказать норвежская семья Йартефельгер. Бенджамин и Ингрид с участием своих друзей и соседей построили трехэтажный дом под геокуполом, адаптированный к природным условиям севера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Заходя в этот дом ты оказываешься будто в другом мире. Удивительно, но оказывается в сложных климатических условиях Арктики можно жить и жить достаточно комфортно. Это смогла доказать норвежская семья Йартефельгер. Бенджамин и Ингрид с участием своих друзей и соседей построили трехэтажный дом под геокуполом, адаптированный к природным условиям севера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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