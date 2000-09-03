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91-летняя гимнастка покорила Instagram. Фото
Она даст фору молодежи.
Немецкая гимнастка, вошедшая в книгу рекордов Гиннесса как старейший действующий гимнаст в мире. В 91 год эта женщина не просто отлично себя чувствует и прекрасно выглядит, но и участвует в соревнованиях по гимнастике. Стоит отметить, что некоторые из ее упражнений в ее программе не смогут выполнить даже молодые люди, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Джоанна Кваас (Johanna Quaas) - родилась в Германии 20 ноября 1925 года, в семье гимнастов, и начала заниматься спортом в раннем детстве. Неперспективная в гимнастике, в детстве Джоанна (Йоханна) Каас занималась гандболом.
Большая часть жизни женщины была связана со спортом – она работала учительницей физкультуры в школе и тренером. Гимнастикой Джоанна Каас начала заниматься только в 30 лет для того, чтобы поддерживать свое тело в спортивной форме.
До тридцати лет она выступала на соревнованиях, получала образование в университете им. Мартина Лютера Галле-Виттенберг и тренировала. Затем она обучала тренеров и стала со-автором учебника по гимнастике («Gerätturnen»).
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
В 57 лет Кваас возобновила свои гимнастические выступления на ветеранских соревнованиях. И выступает уже почти 30 лет!
Немецкая гимнастка, вошедшая в книгу рекордов Гиннесса как старейший действующий гимнаст в мире. В 91 год эта женщина не просто отлично себя чувствует и прекрасно выглядит, но и участвует в соревнованиях по гимнастике. Стоит отметить, что некоторые из ее упражнений в ее программе не смогут выполнить даже молодые люди, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Джоанна Кваас (Johanna Quaas) - родилась в Германии 20 ноября 1925 года, в семье гимнастов, и начала заниматься спортом в раннем детстве. Неперспективная в гимнастике, в детстве Джоанна (Йоханна) Каас занималась гандболом.
Большая часть жизни женщины была связана со спортом – она работала учительницей физкультуры в школе и тренером. Гимнастикой Джоанна Каас начала заниматься только в 30 лет для того, чтобы поддерживать свое тело в спортивной форме.
До тридцати лет она выступала на соревнованиях, получала образование в университете им. Мартина Лютера Галле-Виттенберг и тренировала. Затем она обучала тренеров и стала со-автором учебника по гимнастике («Gerätturnen»).
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
В 57 лет Кваас возобновила свои гимнастические выступления на ветеранских соревнованиях. И выступает уже почти 30 лет!
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