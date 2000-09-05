Раздел: Фоторепортажи
В Сети показали, как знаменитости выглядели в детстве. Фото
Многие из этих звезд полностью изменились.
Голливудские знаменитости до того, как о них узнал весь мир. Они ни раз взбирались и прочно удерживали лидирующие позиции в мировых музыкальных топ-чартах, их песни и клипы знает весь мир, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Кажется, что так всегда и было…Но когда-то они были самыми обычными детьми и подростками.
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И прямо скажем, не могли похвастаться идеальной улыбкой и красивой прической как сейчас.
Голливудские знаменитости до того, как о них узнал весь мир. Они ни раз взбирались и прочно удерживали лидирующие позиции в мировых музыкальных топ-чартах, их песни и клипы знает весь мир, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Кажется, что так всегда и было…Но когда-то они были самыми обычными детьми и подростками.
Читайте также: Колоритные фотографии Латинской Америки. Фото
И прямо скажем, не могли похвастаться идеальной улыбкой и красивой прической как сейчас.
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