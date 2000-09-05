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Раздел: Фоторепортажи  
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В Сети показали, как знаменитости выглядели в детстве. Фото

В Сети показали, как знаменитости выглядели в детстве. Фото Многие из этих звезд полностью изменились.

Голливудские знаменитости до того, как о них узнал весь мир. Они ни раз взбирались и прочно удерживали лидирующие позиции в мировых музыкальных топ-чартах, их песни и клипы знает весь мир, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Кажется, что так всегда и было…Но когда-то они были самыми обычными детьми и подростками.

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И прямо скажем, не могли похвастаться идеальной улыбкой и красивой прической как сейчас.

В Сети показали, как знаменитости выглядели в детстве. Фото
В Сети показали, как знаменитости выглядели в детстве. Фото
В Сети показали, как знаменитости выглядели в детстве. Фото
В Сети показали, как знаменитости выглядели в детстве. Фото
В Сети показали, как знаменитости выглядели в детстве. Фото
В Сети показали, как знаменитости выглядели в детстве. Фото
В Сети показали, как знаменитости выглядели в детстве. Фото
В Сети показали, как знаменитости выглядели в детстве. Фото
В Сети показали, как знаменитости выглядели в детстве. Фото
В Сети показали, как знаменитости выглядели в детстве. Фото
В Сети показали, как знаменитости выглядели в детстве. Фото
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 Теги: знаменитости, детские фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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