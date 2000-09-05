Раздел: Фоторепортажи
Семья из Австралии придумала, как жить в постоянных путешествиях. Фото
Они тратят около $5.80 в день.
Кирби Гиббонс и ее муж Джейкоб жили с тремя детьми, как многие австралийцы. Они каждый день ходили на работу, воспитывали детей и мечтали когда-нибудь отправиться в путешествие по стране. Толчком стало обнаружение раннего слабоумия у отца Кирби. Это стало звоночком, что жизнь непредсказуема, и можно сидеть сложа руки, откладывая мечту на потом, а можно ее осуществить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф
Пара продала дом, приобрела индивидуальный 20-футовый двухъярусный фургон и отправилась путешествовать по Австралии с тремя детьми. Они путешествуют уже второй год, тратя около $5.80 в день.
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Кирби Гиббонс и ее муж Джейкоб жили с тремя детьми, как многие австралийцы. Они каждый день ходили на работу, воспитывали детей и мечтали когда-нибудь отправиться в путешествие по стране. Толчком стало обнаружение раннего слабоумия у отца Кирби. Это стало звоночком, что жизнь непредсказуема, и можно сидеть сложа руки, откладывая мечту на потом, а можно ее осуществить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф
Пара продала дом, приобрела индивидуальный 20-футовый двухъярусный фургон и отправилась путешествовать по Австралии с тремя детьми. Они путешествуют уже второй год, тратя около $5.80 в день.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
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