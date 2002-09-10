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Семь странных видов спорта, популярных в прошлом. Фото

Семь странных видов спорта, популярных в прошлом. ФотоВопросы здоровья всегда актуальны.

Прошлый век в полной мере можно назвать веком здоровья и фитнеса: впервые за всю историю человечества, мы задумались над поддержанием хорошей физической формы. Сейчас, когда в каждом районе города есть свой фитнес-клуб, нам уже сложно понять, на какие ухищрения приходилось идти людям, чтобы просто держать себя в форме, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Семь странных видов спорта, популярных в прошлом. Фото


Колесо здоровья

В то время, как некоторые упражнения прошлого кажутся нам несколько странными, колесо здоровье было просто откровенно опасным. К середине 1930-х каждая американская домохозяйка мечтала о таком колесе, конструкция которого во многом напоминает ту, что можно увидеть в домике у хомяка.

Семь странных видов спорта, популярных в прошлом. Фото


Набивной мяч

Набивные тяжелые мячи часто используются атлетами для укрепления мышц плечевого пояса, но мало кто знает, что придуман он был для женщин. Таким вот образом милым дамам предлагалось сохранять фигуру и талию.

Семь странных видов спорта, популярных в прошлом. Фото


Бокс с кенгуру

Верите или нет, но у такого бокса есть довольно длинная и славная история. В конце 1900-х годов Австралия экспортировала единственное на тот момент свое достояние: кенгуру. Зрелищный вид спорта просуществовал почти до середины 1920-х годов.

Семь странных видов спорта, популярных в прошлом. Фото


Детский спорт

Люди довольно долго не могли понять, как правильно воспитывать детей. К современной системе здравоохранения и образования мы шли очень тернистым путем. Вот, к примеру, как предлагала сохранять стройность ребенка мадам Лори Алвин, прославившаяся как непревзойденный эксперт в этой области. Бесчисленное множество детей было перевернуто вверх ногами - без каких-либо видимых результатов.

Семь странных видов спорта, популярных в прошлом. Фото


Упражнения для домохозяек

Стройность не всегда была желанным качеством девушек. До 1910 годов в моде были крупные женщины, кровь с молоком. И только к 1925-му сформировалось более-менее современное видение идеальной фигуры: талия, бедра, небольшая грудь. Девушки повально увлеклись пилатесом, популярным и до сих пор.

Семь странных видов спорта, популярных в прошлом. Фото


Спорт везде

Первопроходцам фитнеса не требовались никакие тренажерные залы. На этой типичной фотографии того времени американский рестлер, Джо Саволди, тренируется в задней части самолета. Внимание прочих пассажиров нисколько атлета не смущает: главное результат.

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Семь странных видов спорта, популярных в прошлом. Фото


Палата пота

Паровые камеры считались легчайшим способом сбросить вес. В таких аппаратах, больше напоминающих какие-то пыточные конструкции, несчастные девушки проводили долгие часы, пытаясь добиться идеальной фигуры. Прошли годы, прежде чем медикам удалось втолковать, что сброшенный вес возвращается с первыми же стаканами воды.
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 Теги: спорт, история

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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