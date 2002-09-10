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Тридцать причин побывать в Хорватии. Фото
Страна с невероятной природой.
Этот регион был заселен с доисторических времен. Вдоль побережья Адриатического моря в Хорватии находятся более тысячи островов, а горы пронизаны удивительными пещерами и карстовыми образованиями. Хорватии располагаются 444 охраняемые природные территории, которые составляют 8.5 % об общей площади страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Сегодняшнее путешествие по Хорватии запомнится вам надолго!
1. Руины крепости Главаш-Динарич, расположенной в Далмации, Хорватия. Была построена в 15 веке. (Фото Stepo_1107):
2. Знаменитый национальный парк Плитвицкие озёра в Хорватии, расположенный в центральной части страны. Воды реки Корана, текущие сквозь известняк, за тысячи лет нанесли барьеры травертина, образовав естественные плотины, которые, в свою очередь, создали ряд живописных озёр, водопадов и пещер. (Фото Tonnaja):
3. Двигаемся дальше. Загребский собор в Загребе - столице и крупнейшем городе Хорватии. Строительство собора началось в 1093 году, однако в 1242 году здание было разрушено во время одного из набегов монголов. (Фото Tarik Kaan Muslu):
4. Курортный регион Макарска ривьера в Средней Далмации, на Адриатическом побережье Хорватии. (Фото Kite_rin):
5. Городок Примоштен в Северной Далмации на берегу Адриатического моря. Первоначально был рыбацкой деревушкой на острове, соединённой с материком мостом, отчего и произошло его название. В XVI-XVIII веках принадлежал Венецианской республике. (Фото Gerald Robert Fischer):
6. Городок Мотовун с населением несколько сотен человек. А какие красоты-то вокруг открываются с возвышенности! Расстояние до побережья Адриатического моря - от 20 до 30 км. (Фото Xbrchx):
7. Дубровник на берегу Адриатического моря. Основан в VII веке. С 1358 года под латинским названием Рагуза - столица Дубровницкой республики. Начиная с XIV века город становится каменным комплексом и сохранил свой внешний вид до XXI века. Городские стены с крепостями и фортификацией строились в расчёте на новейшие и современные орудия. (Фото Biggunsband):
8. Оранжевые крыши Дубровника. (Фото Biggunsband):
9. Возвращаемся в парк Плитвицкие озёра. 8 апреля 1949 года Плитвицкие озёра получили статус национального парка, а с 1979 года национальный парк «Плитвицкие озёра» включен в реестр «Всемирное наследие» ЮНЕСКО. (Фото Ccr_358):
10. Территория национального парка «Плитвицкие озёра» составляет 29 482 га, включает в себя 16 крупных и несколько меньших карстовых каскаднорасположенных озёр, 140 водопадов, 20 пещер и уникальный буковый и хвойный лес, сохранившийся с древнейших времен и обладающий способностью самовосстанавливаться. (Фото Tomas Zrna):
11. Прибрежный город Ровинь на западном побережье полуострова Истрия, один из 9 крупнейших городов полуострова. Старый город Ровиня расположен на полуострове, похожем по форме на каплю, в центре которой находится кафедральный собор. Архипелаг города, на который открывается великолепная панорама с береговой линии его исторического центра, насчитывает 22 островка. (ФотоZlatkozalec):
12. Очень атмосферное место. Подробнее смотрите в статье «Сказки древнего Ровиня». (Фото Sarenac77):
13. Коты Ровиня. Для большинства цивилизаций место расположения города представлялось очень выгодным с точки зрения географического положения. Однако в течение многих лет город добивался своей независимости и боролся за собственную автономию. (Фото Volker Lang):
14. В Хорватии и Колизей свой есть. Амфитеатр Пулы из города Пула - памятник древнеримской истории и архитектуры. Это единственная из сохранившихся арен, которая имеет 4 башни и все три римских архитектурных ордера. При этом по своим размерам амфитеатр занимает 6-е место в мире среди подобных сооружений. (Фото Istvan Csak):
15. Памятник восстанию людей Кордун и Бания, Петрова-Гора, Хорватия. Петрова Гора находится в восточной части исторического региона Кордун близ границы с Боснией и Герцеговиной. (Фото Darmon Richter):
16. Маяк «Блитвеница» на крошечном острове в национальном парке Корнати. (Фото Simone Simone):
17. Национальный парк Млет. Он находится на одноимённом острове Млет, расположенном в Адриатическом море на юге Хорватии, недалеко от Дубровника. Остров Млет много раз переходил из рук в руки. Римляне использовали этот остров как место ссылки, а затем он непродолжительное время находился во владении боснийских монархов, которые продали его Дубровнику в 1333 году. Это самый лесистый среди хорватских островов (72 % площади покрыто лесом). (Фото Marcutti):
18. Продолжаем наше путешествие по Хорватии. Это береговая линия острова Хвар. Название острова происходит от его греческого имени Фарос (Φάρος), означающего маяк. Остров Хвар известен как самый солнечный остров Адриатики (349 солнечных дней в году).
Остров был заселен с глубочайшей древности. Находки, обнаруженные в ходе археологических раскопок в пещерах острова, особенно элементы расписных и инкрустированных гончарных изделий, породили термин «хварская культура», которая относится историками к 3-4 тысячелетиям до н. э. (Фото Chandler Borries):
19. Город Шибеник находится в центральной части побережья Адриатики, в месте впадения реки Крка в Адриатическое море. (Фото Anton Violin):
20. Замок Дубовац - один из древнейших архитектурных памятников в Карловаце, Хорватия. Замок Дубовац получил свое название в честь бывшего дубового леса, которым он с давних времен был окружен. Интересно, что замок Дубовац гораздо старше, чем сам город Карловац, в котором он находится. Когда Карловац начал строиться, Дубовац уже долгое время уже существовал. В средневековье Дубовац развивался как село с крепостью, находился на пересечении важнейших для своего времени рек и дорог. (Фото NikolaR):
21. В столице Хорватии Загреб разделяют Верхний Город и Нижний Город, и в каждом из них есть что посмотреть. Это Верхний город с высоты. (Фото Astrobobo):
22. Вилла Castello на побережье. На заднем плане виднеется красивое побережье Истрии. (Фото Vedran Skrinjaric):
23. Осенние пейзажи возле городка Мрзла Водица. (Фото Iascic):
24. Карстовые пики Северного Велебита. Национальный парк Северный Велебит расположен в северной части горного массива Велебит и так же как и национальный парк Пакленица является частью обширного природного парка «Велебит». От Адриатического побережья парк отделяет несколько километров. (Фото Stepo_1107):
25. «Голубой глаз». Кристально чистые воды выходят из пещеры глубиной более 100 метров. (Фото Stepo_1107):
26. Город Омиш находится в центральной части побережья Адриатики. Поселение под именем Онеон существовало на месте Омиша с римских времён. В VII веке вся береговая линия района была заселена славянами. (Фото Ansharphoto):
27. Небольшой необитаемый вулканический островок Я́бука в хорватской части Адриатического моря. Ябука находится вдали от морских трасс, поскольку магнитный фон горных пород, из которых сформирован остров, вносит помехи в работу магнитных компасов. (Фото Gerald Robert Fischer):
28. Хребет Велебит вытянут с северо-запада на юго-восток вдоль Адриатического моря, отделяя побережье от региона Лика в глубине страны. На территории массива находятся две глубочайшие пещеры Хорватии. (Фото Matyas Arvai):
29. Небольшой тихий пляж Стинива занял первое место в рейтинге Best Beach in Europe 2016, получив звание лучшего пляжа Европы. (Фото Matthew Baker):
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30. Пока, Хорватия!
Этот регион был заселен с доисторических времен. Вдоль побережья Адриатического моря в Хорватии находятся более тысячи островов, а горы пронизаны удивительными пещерами и карстовыми образованиями. Хорватии располагаются 444 охраняемые природные территории, которые составляют 8.5 % об общей площади страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Сегодняшнее путешествие по Хорватии запомнится вам надолго!
1. Руины крепости Главаш-Динарич, расположенной в Далмации, Хорватия. Была построена в 15 веке. (Фото Stepo_1107):
2. Знаменитый национальный парк Плитвицкие озёра в Хорватии, расположенный в центральной части страны. Воды реки Корана, текущие сквозь известняк, за тысячи лет нанесли барьеры травертина, образовав естественные плотины, которые, в свою очередь, создали ряд живописных озёр, водопадов и пещер. (Фото Tonnaja):
3. Двигаемся дальше. Загребский собор в Загребе - столице и крупнейшем городе Хорватии. Строительство собора началось в 1093 году, однако в 1242 году здание было разрушено во время одного из набегов монголов. (Фото Tarik Kaan Muslu):
4. Курортный регион Макарска ривьера в Средней Далмации, на Адриатическом побережье Хорватии. (Фото Kite_rin):
5. Городок Примоштен в Северной Далмации на берегу Адриатического моря. Первоначально был рыбацкой деревушкой на острове, соединённой с материком мостом, отчего и произошло его название. В XVI-XVIII веках принадлежал Венецианской республике. (Фото Gerald Robert Fischer):
6. Городок Мотовун с населением несколько сотен человек. А какие красоты-то вокруг открываются с возвышенности! Расстояние до побережья Адриатического моря - от 20 до 30 км. (Фото Xbrchx):
7. Дубровник на берегу Адриатического моря. Основан в VII веке. С 1358 года под латинским названием Рагуза - столица Дубровницкой республики. Начиная с XIV века город становится каменным комплексом и сохранил свой внешний вид до XXI века. Городские стены с крепостями и фортификацией строились в расчёте на новейшие и современные орудия. (Фото Biggunsband):
8. Оранжевые крыши Дубровника. (Фото Biggunsband):
9. Возвращаемся в парк Плитвицкие озёра. 8 апреля 1949 года Плитвицкие озёра получили статус национального парка, а с 1979 года национальный парк «Плитвицкие озёра» включен в реестр «Всемирное наследие» ЮНЕСКО. (Фото Ccr_358):
10. Территория национального парка «Плитвицкие озёра» составляет 29 482 га, включает в себя 16 крупных и несколько меньших карстовых каскаднорасположенных озёр, 140 водопадов, 20 пещер и уникальный буковый и хвойный лес, сохранившийся с древнейших времен и обладающий способностью самовосстанавливаться. (Фото Tomas Zrna):
11. Прибрежный город Ровинь на западном побережье полуострова Истрия, один из 9 крупнейших городов полуострова. Старый город Ровиня расположен на полуострове, похожем по форме на каплю, в центре которой находится кафедральный собор. Архипелаг города, на который открывается великолепная панорама с береговой линии его исторического центра, насчитывает 22 островка. (ФотоZlatkozalec):
12. Очень атмосферное место. Подробнее смотрите в статье «Сказки древнего Ровиня». (Фото Sarenac77):
13. Коты Ровиня. Для большинства цивилизаций место расположения города представлялось очень выгодным с точки зрения географического положения. Однако в течение многих лет город добивался своей независимости и боролся за собственную автономию. (Фото Volker Lang):
14. В Хорватии и Колизей свой есть. Амфитеатр Пулы из города Пула - памятник древнеримской истории и архитектуры. Это единственная из сохранившихся арен, которая имеет 4 башни и все три римских архитектурных ордера. При этом по своим размерам амфитеатр занимает 6-е место в мире среди подобных сооружений. (Фото Istvan Csak):
15. Памятник восстанию людей Кордун и Бания, Петрова-Гора, Хорватия. Петрова Гора находится в восточной части исторического региона Кордун близ границы с Боснией и Герцеговиной. (Фото Darmon Richter):
16. Маяк «Блитвеница» на крошечном острове в национальном парке Корнати. (Фото Simone Simone):
17. Национальный парк Млет. Он находится на одноимённом острове Млет, расположенном в Адриатическом море на юге Хорватии, недалеко от Дубровника. Остров Млет много раз переходил из рук в руки. Римляне использовали этот остров как место ссылки, а затем он непродолжительное время находился во владении боснийских монархов, которые продали его Дубровнику в 1333 году. Это самый лесистый среди хорватских островов (72 % площади покрыто лесом). (Фото Marcutti):
18. Продолжаем наше путешествие по Хорватии. Это береговая линия острова Хвар. Название острова происходит от его греческого имени Фарос (Φάρος), означающего маяк. Остров Хвар известен как самый солнечный остров Адриатики (349 солнечных дней в году).
Остров был заселен с глубочайшей древности. Находки, обнаруженные в ходе археологических раскопок в пещерах острова, особенно элементы расписных и инкрустированных гончарных изделий, породили термин «хварская культура», которая относится историками к 3-4 тысячелетиям до н. э. (Фото Chandler Borries):
19. Город Шибеник находится в центральной части побережья Адриатики, в месте впадения реки Крка в Адриатическое море. (Фото Anton Violin):
20. Замок Дубовац - один из древнейших архитектурных памятников в Карловаце, Хорватия. Замок Дубовац получил свое название в честь бывшего дубового леса, которым он с давних времен был окружен. Интересно, что замок Дубовац гораздо старше, чем сам город Карловац, в котором он находится. Когда Карловац начал строиться, Дубовац уже долгое время уже существовал. В средневековье Дубовац развивался как село с крепостью, находился на пересечении важнейших для своего времени рек и дорог. (Фото NikolaR):
21. В столице Хорватии Загреб разделяют Верхний Город и Нижний Город, и в каждом из них есть что посмотреть. Это Верхний город с высоты. (Фото Astrobobo):
22. Вилла Castello на побережье. На заднем плане виднеется красивое побережье Истрии. (Фото Vedran Skrinjaric):
23. Осенние пейзажи возле городка Мрзла Водица. (Фото Iascic):
24. Карстовые пики Северного Велебита. Национальный парк Северный Велебит расположен в северной части горного массива Велебит и так же как и национальный парк Пакленица является частью обширного природного парка «Велебит». От Адриатического побережья парк отделяет несколько километров. (Фото Stepo_1107):
25. «Голубой глаз». Кристально чистые воды выходят из пещеры глубиной более 100 метров. (Фото Stepo_1107):
26. Город Омиш находится в центральной части побережья Адриатики. Поселение под именем Онеон существовало на месте Омиша с римских времён. В VII веке вся береговая линия района была заселена славянами. (Фото Ansharphoto):
27. Небольшой необитаемый вулканический островок Я́бука в хорватской части Адриатического моря. Ябука находится вдали от морских трасс, поскольку магнитный фон горных пород, из которых сформирован остров, вносит помехи в работу магнитных компасов. (Фото Gerald Robert Fischer):
28. Хребет Велебит вытянут с северо-запада на юго-восток вдоль Адриатического моря, отделяя побережье от региона Лика в глубине страны. На территории массива находятся две глубочайшие пещеры Хорватии. (Фото Matyas Arvai):
29. Небольшой тихий пляж Стинива занял первое место в рейтинге Best Beach in Europe 2016, получив звание лучшего пляжа Европы. (Фото Matthew Baker):
Читайте также: Необычный домик у моря, построенный для лыжников. Фото
30. Пока, Хорватия!
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