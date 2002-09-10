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Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Работы Энрике Метинидеса.
Жертвы дорожно-транспортных происшествий и бандитских перестрелок, утопленники и самоубийцы – самые острые события криминальной хроники на протяжении 50-ти лет становились сюжетами снимков мексиканского фотографа Энрике Метинидеса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Энрике Метинидес родился в 1934 году. В Мехико, своем родном городе, Энрике постоянно видел смерть и выходки преступных группировок. Еще будучи ребенком, будущий мастер леденящих душу кадров пропадал на показах фильмов о гангстерах и полицейских. Происходящее на экране производило на Энрике невероятное впечатление, что предопределило его дальнейший карьерный путь.
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10-летний Метинидес получил в подарок от отца камеру, и тут же отправился фотографировать вдребезги разбитые машины. ДТП стали первой и одной из главных тем в его фотографии.
Жертвы дорожно-транспортных происшествий и бандитских перестрелок, утопленники и самоубийцы – самые острые события криминальной хроники на протяжении 50-ти лет становились сюжетами снимков мексиканского фотографа Энрике Метинидеса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Энрике Метинидес родился в 1934 году. В Мехико, своем родном городе, Энрике постоянно видел смерть и выходки преступных группировок. Еще будучи ребенком, будущий мастер леденящих душу кадров пропадал на показах фильмов о гангстерах и полицейских. Происходящее на экране производило на Энрике невероятное впечатление, что предопределило его дальнейший карьерный путь.
Читайте также: Бушующая сила природы в снимках американского фотографа. Фото
10-летний Метинидес получил в подарок от отца камеру, и тут же отправился фотографировать вдребезги разбитые машины. ДТП стали первой и одной из главных тем в его фотографии.
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