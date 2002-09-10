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Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото

Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. ФотоРаботы Энрике Метинидеса.

Жертвы дорожно-транспортных происшествий и бандитских перестрелок, утопленники и самоубийцы – самые острые события криминальной хроники на протяжении 50-ти лет становились сюжетами снимков мексиканского фотографа Энрике Метинидеса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Энрике Метинидес родился в 1934 году. В Мехико, своем родном городе, Энрике постоянно видел смерть и выходки преступных группировок. Еще будучи ребенком, будущий мастер леденящих душу кадров пропадал на показах фильмов о гангстерах и полицейских. Происходящее на экране производило на Энрике невероятное впечатление, что предопределило его дальнейший карьерный путь.

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10-летний Метинидес получил в подарок от отца камеру, и тут же отправился фотографировать вдребезги разбитые машины. ДТП стали первой и одной из главных тем в его фотографии.

Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
Фотограф 50 лет снимал охваченный преступлениями Мехико. Фото
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 Теги: Мехико, фотограф

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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