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Раздел: Фоторепортажи  
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Луга и замки Франции в инфракрасных лучах. Фото

Луга и замки Франции в инфракрасных лучах. ФотоТакими эти места никто не видел.

Французский фотограф Пьер-Луи Феррер (Pierre-Louis Ferrer) запечатлел местечко Дордонь на юге Франции в инфракрасном излучении. Желтые деревья и серые здания помогают взглянуть на пейзаж по-новому, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

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Луга и замки Франции в инфракрасных лучах. Фото
Луга и замки Франции в инфракрасных лучах. Фото
Луга и замки Франции в инфракрасных лучах. Фото
Луга и замки Франции в инфракрасных лучах. Фото
Луга и замки Франции в инфракрасных лучах. Фото
Луга и замки Франции в инфракрасных лучах. Фото
Луга и замки Франции в инфракрасных лучах. Фото
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 Теги: Франция, инфракрасный свет

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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