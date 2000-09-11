Раздел: Фоторепортажи
Лучшие снимки по версии Earth Photo-2018. Фото
Природа, люди и животные.
2018 год балует чудесными фотоконкурсами, которые служат источником вдохновения для сотен фотографов и зрителей. «Фото земли» («Earth Photo») – это новый конкурс, собирающий снимки нашей необыкновенной планеты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Один из организаторов конкурса – Королевское географическое общество. Главная цель фотоконкурса – создать более четкое и глубокое понимание того, как обстоят дела на планете Земля, затрагивая темы окружающей среды и географии.
В конкурсе 4 категории: «Люди», «Природа», «Места» и «Перемены». До 21 сентября будет проходить выставка работ в Королевском географическом обществе, в Лондоне. Организаторы делают все, чтобы поощрять обсуждение тем, касающихся окружающей среды, и широко освещать вопросы об отношениях человека с планетой.
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В шорт-листе собрались 20 самых ярких и ошеломляющих кадров о природе, человеке и животных.
2018 год балует чудесными фотоконкурсами, которые служат источником вдохновения для сотен фотографов и зрителей. «Фото земли» («Earth Photo») – это новый конкурс, собирающий снимки нашей необыкновенной планеты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Один из организаторов конкурса – Королевское географическое общество. Главная цель фотоконкурса – создать более четкое и глубокое понимание того, как обстоят дела на планете Земля, затрагивая темы окружающей среды и географии.
В конкурсе 4 категории: «Люди», «Природа», «Места» и «Перемены». До 21 сентября будет проходить выставка работ в Королевском географическом обществе, в Лондоне. Организаторы делают все, чтобы поощрять обсуждение тем, касающихся окружающей среды, и широко освещать вопросы об отношениях человека с планетой.
Читайте также: Фотограф показал, как живется людям в пограничных районах КНДР. Фото
В шорт-листе собрались 20 самых ярких и ошеломляющих кадров о природе, человеке и животных.
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