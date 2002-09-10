Раздел: Фоторепортажи
Будни обычных американцев в ярких снимках. Фото
Это страна контрастов.
Площадь США составляет 9,5 млн км² (4-е место в мире), население - 325 млн человек (2015, оценка; 3-е место в мире). США имеют федеративную форму устройства, административно делятся на 50 штатов и федеральный округ Колумбия, в их подчинении также находится ряд островных территорий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Столица - город Вашингтон. Жителей США называют американцами, а к самим США применяется общее название Америка. Соединённые Штаты граничат на севере с Канадой, на юге - с Мексикой, также имеют морскую границу с Россией. Омываются Тихим океаном с запада, Атлантическим океаном - с востока и Северным Ледовитым океаном - с севера.
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Эти снимки сделаны разными фотографами в разных штатах.
Площадь США составляет 9,5 млн км² (4-е место в мире), население - 325 млн человек (2015, оценка; 3-е место в мире). США имеют федеративную форму устройства, административно делятся на 50 штатов и федеральный округ Колумбия, в их подчинении также находится ряд островных территорий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Столица - город Вашингтон. Жителей США называют американцами, а к самим США применяется общее название Америка. Соединённые Штаты граничат на севере с Канадой, на юге - с Мексикой, также имеют морскую границу с Россией. Омываются Тихим океаном с запада, Атлантическим океаном - с востока и Северным Ледовитым океаном - с севера.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Эти снимки сделаны разными фотографами в разных штатах.
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