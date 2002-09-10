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Как выглядел в прошлом Андреевский спуск. Фото

Как выглядел в прошлом Андреевский спуск. Фото Одна из самых красивых улиц столицы.

В Киеве впервые за 274 года отметили день основания Андреевского спуска - исторической улицы, которая тянется от Контрактовой площади до Десятинной и Владимирской, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Когда-то на его месте была лишь узкая тропинка, пригодная для пешеходов и всадников, а с 1717 года проезд расширили (до сегодняшнего масштаба), чтобы жители Киева могли проехать на телеге. То, как менялся Андреевский спуск с 18 века до сегодняшнего дня.

Свое название Андреевский спуск получил в честь Святого Андрея Первозванного. По легенде на месте реки Днепр было море, которое ушло по велению Святого Андрея. Тот взошел на холм и поставил там крест, на месте которого построили церковь и назвали ее в честь Первозванного.

Как выглядел в прошлом Андреевский спуск. Фото
Как выглядел в прошлом Андреевский спуск. Фото


Изначально Андреевский спуск служил коротким путем из Верхнего города в Нижний, а после расширения стал застраиваться. И в XIX-XX столетиях на нем уже стали обосновываться известные личности – ученые, художники, писатели, скульпторы, композиторы.

Как выглядел в прошлом Андреевский спуск. Фото
Как выглядел в прошлом Андреевский спуск. Фото


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Сегодня, гуляя по Андреевскому спуску, можно посетить Замок Ричарда Львиное Сердце, Андреевскую церковь, музеи, галереи, сувенирные и антикварные магазины, художественные мастерские и многое другое. Но уникальной эту улицу делают известные личности, проживавшие на ней в разные времена. Например, Михаил Булгаков – его музей находится в доме №13.

Как выглядел в прошлом Андреевский спуск. Фото
Как выглядел в прошлом Андреевский спуск. Фото
Как выглядел в прошлом Андреевский спуск. Фото
Как выглядел в прошлом Андреевский спуск. Фото
Как выглядел в прошлом Андреевский спуск. Фото
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 Теги: Андреевский спуск, Киев

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Сегодня, 17:47 » Автор: Анна Мартынова
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